Çiftçiler Kahramanmaraş-Gaziantep yolunu kapattı!

Domates ve biber üreticileri, Maraş’ta satış fiyatlarının maliyetlerini karşılamaması nedeniyle traktörlerle konvoy düzenleyerek eylem yaptı. Traktör konvoyu ile Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunu kapatan çiftçilerin protestosu nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Duvar’ın haberine göre, açıklama yapmak isteyen çiftçilere, valiliğin verdiği izni geri aldığını belirten Pazarcık Ziraat Odası Başkanı Ali Çiftepala, "Gayri resmiye dönünce Ziraat Odası olarak bizler katılamadık. Muhtarımızla beraber çiftçilerimiz yola çıktı. Tarımdaki sıkıntılar çiftçileri bu hale getirdi. Maliyetler artıyor ama ürünler para etmiyor. Çiftçinin ürünlerinin birçoğu, örneğin kavun karpuz fiyatları tarlada kalacak şekilde dip yaptı. Bu yıl iklimsel olarak verim düşüklüğü de vardı. Çiftçiler de ister istemez seslerini duyurmaya çalışıyor" dedi.

“Sesimizin duyulması için daha fazla çiftçi ile daha fazla eylem yapacağız”

Eyleme katılanlardan çiftçilerden biri, bekledikleri kadar katılım olmadığını dile getirirken, yaklaşık 200 traktör ve yaklaşık iki katı kadar araba eyleme eşlik etti. Çiftçi eyleme yönelik şunları söyledi:

"Ürünlerimiz para etmediği müddetçe bu eylemler devam edecektir. Akşam arkadaşlarla tekrar istişare edeceğiz ne zaman ne aralıkla yapacağımızı. Örneğin, domates tarlada 2-3 lira iken markette en ucuz 10 lira. Hesap böyle olunca bizler zarar ediyoruz. Sesimizin duyulması için daha fazla eyleme yöneleceğiz ve daha fazla çiftçi ile yapacağız.

Bütün mücadelemiz sadece kendimiz için değil gelecekteki çocuklarımız için. Biz maliyetlerin düşürülmesini ve ürünlerin devlet tarafından garanti altına alınmasını istiyoruz. Bütün mal varlığımı mısıra yatırmışım ama günün sonunda hüsranla sonuçlandı. Çocuğumu evlendireceğim, araba alacağım, evimin taksini ödeyeceğim ama nasıl? Bu şekilde tabiri caizse kumar oynuyoruz çünkü ne geleceğini bilmiyoruz. Böyle giderse çiftçilik biter, zaten tabut olmuş durumda. Sesimizin duyulmasını istiyoruz."

“Görüştüğüm birçok kişi çiftçiliği bırakacağını söylüyor”

Kendisi de çiftçi olan CHP Maraş İl Başkan Vekili İbrahim Demircioğlu, çok kitlesel bir eylem olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Çiftçinin durumu ortada. Ekonomik zorluk var. Kriz var. Bir taraftan erken seçim söylemleri var. Girdiler çok pahalı. Her yıl iki katı fiyatına artıyor. Ürünün fiyatı yerinde satıyor. Ayçiçek geçen yıl 50 liradan satılıyordu. Bu yıl 20 liraya satılıyor. Buğday geçen yıl 12 lirayı görmüştü, bu yıl 9 liradan satılıyor. Devlet yeterli bir destek vermiyor. Bugün çok büyük bir kitlesel eylem yapıldı. Bu kadar kalabalık olmasının nedeni de artık bıçak kemiğe dayandı. Görüştüğüm birçok kişi çiftçiliği bırakacağını söylüyor. Tarlasını satmak istediğini söyleyenler var. Bugün bu birikmişlik artık son noktasında, bu isyan eyleme döküldü. Devletten destek bekliyorlar. Tüccara mahkûm edilmek istemiyorlar."

“Çiftçimiz elbet bir gün kazanacaktır”

Ziraat odalarına yönelik de eylemde tepki görülürken, oda başkanlarının saltanat sürdüğünü söyleyen çiftçiler, yönetimi istifaya davet etti. Açıklama yapan bir çiftçi, şunları söyledi:

"Maraş çiftçisi zor durumdadır. Domatesini tarlada çürümeye bırakmıştır. Mazot 20 lira iken, bugün 40 lira oldu. İşçi yevmiyesi 400 lirayken, bu yıl 800 lira oldu. Çiftçinin malı açıktır. Çiftçi ayakta kalamaz hale gelmiştir. Bir haftaya kadar Maraş bölgemizde biçim başlayacaktır. Ama verilen fiyat maliyeti karşılamadığı için çiftçi zarar ediyor. Geçen yıl 20 lira olan pamuk bugün 18 liraya düştü. Pamuk 35 lira olması gerekiyor. Buradan sesleniş yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, milletvekillerine, belediye başkanlarına sesleniyoruz. Çiftçiye destek çıkılmazsa ileride çiftçinin intihar haberleri alınacaktır. Çiftçimiz elbet bir gün kazanacaktır. Ziraat Odası Başkanı saltanat sürüyor."