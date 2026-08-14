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Çiftçilere 110,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 110,5 milyon lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Çiftçilere 110,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün başlıyor
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Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Toprağın ve emeğin kıymetini bilerek üreticileri desteklemeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, "110,5 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, kırsal kalkınma yatırımına 108 milyon 987 bin 299 lira, bitkisel üretime 746 bin 330 lira, planlı üretime ise 742 bin 810 lira destek verilecek.