  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Çiftçilere 349 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara geçiyor
Takip Et

Çiftçilere 349 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 349 milyon lira tutarındaki destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çiftçilere 349 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara geçiyor
Takip Et

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi. Çiftçinin emeğine güç, toprağına bereket kattıklarını vurgulayan Yumaklı, "349 milyon lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Verilecek destek tutarları

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, ipek böceği yetiştiriciliği için 168 milyon 346 bin 470 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 100 milyon 475 bin 606 lira, bireysel sulama sistemleri için 74 milyon 76 bin 612 lira, hububat, baklagil ve dane mısır için 3 milyon 501 bin 17 lira, yağlı tohumlu bitkiler için 1 milyon 161 bin 257 lira, sertifikalı fidan kullanım için 957 bin 280 lira, mazot ve gübre için ise 481 bin 758 lira destek verilecek.

Ne fındık ne salep! Ünyeliler turnayı gözünden vurdu... Tonlarca satmaya başladılarNe fındık ne salep! Ünyeliler turnayı gözünden vurdu... Tonlarca satmaya başladılarAktüel

 

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi

 

Tarım
Zeytinde rekolte beklentisi 170 bin ton, ihracatta hedef 70 milyon dolar
Zeytinde rekolte beklentisi 170 bin ton, ihracatta hedef 70 milyon dolar
Fas-Avrupa Birliği tarım anlaşması revize edildi
Fas-Avrupa Birliği tarım anlaşması revize edildi
Konya Büyükşehir’den çiftçiye 80 ton Macar Fiği desteği
Konya Büyükşehir’den çiftçiye 80 ton Macar Fiği desteği
Küresel ısınma Artvin balını vurdu: rekolte %20 düştü
Küresel ısınma Artvin balını vurdu: rekolte %20 düştü
Artvin su ürünleri sektörüne nitelikli personel yetiştirecek
Artvin su ürünleri sektörüne nitelikli personel yetiştirecek
Kuraklık Düzce’de mısır rekoltesini düşürdü
Kuraklık Düzce’de mısır rekoltesini düşürdü