  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Çiftçilere yaklaşık 2,8 milyar lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
Takip Et

Çiftçilere yaklaşık 2,8 milyar lira destekleme ödemesi bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çiftçilere yaklaşık 2,8 milyar lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Desteklerle üreticinin yüreğine umut, toprağa bereket olduklarını belirten Yumaklı, "2 milyar 834 milyon 237 bin 66 lira tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, sertifikalı tohum kullanımına 2 milyar 455 milyon 203 bin 184 lira, kırsal kalkınma yatırımlarına 377 milyon 883 bin 722 lira, çiğ süt için 1 milyon 150 bin 160 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Tarım
2025 zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini açıklandı
2025 zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini açıklandı
“Tarımın geleceği genç nüfus, kırsal kalkınma ve teknolojik adaptasyona bağlı”
“Tarımın geleceği genç nüfus, kırsal kalkınma ve teknolojik adaptasyona bağlı”
Zirai dondan etkilenen üreticilere 13,2 milyar lira destek
Zirai dondan etkilenen üreticilere 13,2 milyar lira destek
Akmerkez’in Üçgen Teras’ı, 'Terasta Tarım Projesi' ile yeşerdi
Akmerkez’in Üçgen Teras’ı, 'Terasta Tarım Projesi' ile yeşerdi
Yörsan, ‘Kadın Üreticilerle Omuz Omuza’ büyüyor
Yörsan, ‘Kadın Üreticilerle Omuz Omuza’ büyüyor
PANKOBİRLİK ve Selçuk Üniversitesi’nden tarihi başarı
PANKOBİRLİK ve Selçuk Üniversitesi’nden tarihi başarı