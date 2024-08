Çiftçilik yapan öğretmenin yetiştirdiği karpuzlar 20 kiloya ulaştı

Takip Et

Yüksekova ilçesinde tarımda son dönemlerin en bereketli bir seneyi geçirirken, çiftçiler iyi verim bekliyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde yaşayan Cahit Çakmakçı isimli öğretmen, okullar tatil olduktan sonra yaz tatillerinde köyünde çiftçilikte yapıyor. Okul döneminde öğrencilerine büyük başarılar katan Çakmakçı, tatilini de ise boş geçirmeyerek köyünde tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi işlerle uğraşarak örmek oluyor. Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden ilkbahar da aldığı karpuz fidelerini köyündeki bahçesine ekimini gerçekleştiren Çakmakçı’nın verdiğini emeğinin karşılığı ise karpuzlar 20 kiloyu buldu.

"Bir öğretmen isterse her şeyi başarır"

Emeğinin karşılığını aldığını belirten Çakmakçı, "Bir öğretmen isterse her şeyi başarır" diyerek herkesin tarıma yönelik isteği tam olmasını istedi. Çakmakçı’nın karpuz bahçesini yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, üstün başarısından dolayı kendisini tebrik ederek herkese örnek olacak bir öğretmen olduğunu belirtti.

“Okul döneminde öğretmenim, tatilde ise çiftçiyim”

Emek verdiği karpuzların güzel şekilde yetiştiğini ifade eden Cahit Çakmakçı, “Ben köyümde 8 yıldır ücretli öğretmenlik yapıyorum. Yazın özellikle köyde kalmayı tercih ediyorum. Yazı seviyorum, doğayla iç içe bir insanım. Burada kaldığımda tarımla uğraşmasam sıkılırım. Bende her türlü işleri sıkılmadan yapıyorum. Ben hem öğretmenlik yapıyorum yeri gelince bura da çiftçilik işleri ile uğraşıyorum. Benim hem tarlam var hem de arı kovanlarım var. Keçi besliyorum, tarım işini de iyi şekil de yapıyorum. Aslında elimde her türlü iş geliyor. Köyde kaldığım içinde köyü de seviyorum. Bu sene özellikle karpuzları denemek istedim. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’müzden aldığım karpuz fidelerini ilkbaharda ekimini yaptım. Büyük zahmet ve uğraşlar sonrası karpuzlarım iyi şekilde yetişti ve 20 kiloya kadar da geldiler. İnsan isterse her şey olur” dedi.