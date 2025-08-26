ÇKS başvuruları başlıyor: Çiftçiler için son tarih açıklandı

2026 yılı tarımsal destekleri için çiftçilerin beklediği önemli tarih belli oldu. Sivas'ta ve Türkiye genelinde binlerce çiftçiyi ilgilendiren Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2025'te başlıyor.

Mazot, gübre ve diğer tarımsal desteklerden yararlanmak isteyen üreticilerin, 31 Aralık 2025 tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne bizzat başvurması veya e-Devlet üzerinden kaydını tamamlaması gerekiyor.

Başvurular 1 Eylül'de başlıyor

Tarımsal üretimin kayıt altına alınması ve desteklemelerin planlanması açısından büyük önem taşıyan ÇKS başvuruları için çiftçilere dört aylık bir süre tanındı. Üreticilerin herhangi bir hak kaybı veya mağduriyet yaşamamaları için başvurularını 1 Eylül - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihler arasında kaydını yenilemeyen veya yeni kayıt yaptırmayan çiftçiler, 2026 yılına ait tarımsal desteklerden yararlanamayacak.

Kayıtlar e-Devlet üzerinden de yapılabilecek

Çiftçilerin işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da başvurular fiziki olarak İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden veya dijital ortamdan yapılabilecek. Özellikle zaman kazanmak ve bürokrasiyi azaltmak isteyen üreticiler, başvurularını e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Sivas'taki ilgili müdürlüklerin de başvuru süreci için hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.