Doğu Karadeniz’den 12 ülkeye 1,8 milyon dolarlık bal ihracatı! İşte ilk sıradaki ülke...

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bölgeden 11 ayda 436 ton bal ihraç edildiğini bildirdi.

İhracattan 1 milyon 819 bin 831 dolar kazanç sağlandığını aktaran Kalyoncu, "ABD, 866 bin 643 dolarla ilk sırada yer aldı. ABD'yi 376 bin 367 dolarla Almanya, 232 bin 971 dolarla Suudi Arabistan takip etti. Bölgeden söz konusu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Katar, Umman, Belçika, Azerbaycan, Bangladeş, Birleşik Krallık ve Kuveyt'e de bal satıldı." diye konuştu.

"Önümüzdeki yıl inşallah çok daha güzel bir ihracat sezonu geçiririz"

Kalyoncu, bal ihracatını önemsediklerini belirterek, söz konusu ihracatı artırmak için gayret ettiklerini ifade etti.

Bal ihracatında yeni yıldan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Kalyoncu, "Firmalarımızın markalı ürün ve tüketici tercihine uygun ambalajlamaya önem vermeleri de bal ihracatımıza pozitif ivme kazandırdı. İlerleyen günlerde ürün ve ülke çeşitliliğimizin çok daha iyi seviyelere geleceğine inanıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah çok daha güzel bir ihracat sezonu geçiririz." dedi.