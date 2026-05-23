Dünya Çay Günü’nde ilk hasat heyecanı

Uluslararası Dünya Çay Günü kapsamında içerisinde dev çay bardağı şeklindeki yapıyı barındıran Çay Çarşısı'nda etkinlik düzenledi. Büyük katılımın sağlandığı etkinlikte katılımcılar elleriyle hasadını gerçekleştirdiği çayları geleneksel örgü sepetlere koydu.

Programda konuşan ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaş çay kampanyası başlangıcıyla Dünya Çay Günü'nün denk gelmesinin güzel bir rastlantı olduğunu ifade etti. Alim, “ Çayın hasat döneminin de bugüne denk gelmesi farklı bir rastlantı oldu. Tüm üreticilerimizin Dünya Çay Günü'nü kutluyoruz. Kampanyayı açtık. Üreticilerimizin evsafına uygun, sağlıklı ve yabancı otlardan arındırılmış çay toplamalarını, bahçelerinden kaliteli çayları güzelce toplayıp bundan sonra her gün limitleri ölçüsünde bize vermelerini isteriz. Zaten üreticilerimiz bunun bilincinde " ifadelerini kullandı.

Rize'de çay üzerinde birçok çalışma yürüttüklerini belirten RTEÜ Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda Çay İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Mete Avcı ise yaptığı konuşmasında kaliteli ve sürdürülebilir bir çay üretimi için üreticilerin doğru hasat ve üretim yöntemleriyle çayı işlemesinin son derece önemli olduğunu belirterek şunları söyledi

“ Çapalama, gübreleme, işleme ve üretim teknikleri açısından üniversitemizde çok farklı bilimsel çalışmalar yürütülmekte. Yine üreticilerimize, yakın zamanda birçok sosyal organizasyon gerçekleştirilerek sadece siyah çay değil, diğer çaylarla alakalı da hem üretim hem de çapalama ve gübreleme gibi süreçlerle alakalı yetkinlikler ve programlar yapmaktayız. Uluslararası Çay Günü vesilesiyle çaya emek veren, başta Sayın Zihni Derin'i rahmetle anıyor, üreticilerimizin ve çay sektöründeki paydaşlarımız için yeni sezonun hayırlara vesile olmasını, bereketli olmasını diliyorum. Herkesin Dünya Çay Günü'nü kutluyorum"