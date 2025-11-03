Ekimde üreticilere 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TARSİM kapsamında gerçekleştirilen hasar tazminatı ödemelerine dair bilgi paylaştı.

Yumaklı, üreticilerin emeğini koruyarak tarımsal üretimi güvence altına aldıklarını vurgulayarak, “1-31 Ekim tarihleri arasında Devlet Destekli Tarım Sigortası kapsamında üreticilerimize toplam 11,6 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, ekimde zirai don için 10,9 milyar lira, hayvan hayat sigortaları için 521 milyon lira, dolu ve fırtına için de 155 milyon lira ödeme yapıldı.