EKONOMİ'den bir ilk daha: Tarım gazetesi

Yeni bir ilke imza atan gazeteniz EKONOMİ, bu kez de tarım sektörünü geniş bir perspektifle sizlere ulaştırıyor. Tarım yazarımızın Ali Ekber Yıldırım'ın yönetiminde hazırlanacak olan tarım gazetesi, her ayın ilk haftası sizlerle olacak.

Dünya ve Türkiye'den tarım ekonomisi haberleri, tarım politikalarının ürün ve üreticilere etkisi, tarımda teknoloji, sürdürülebilirlik ve finansman; ticaret borsaları, ziraat odaları ve STK önerileri ve daha fazlasını özel yayınımızda bulabileceksiniz...

Tarım gazetemizi ilk sayısına linkten ulaşabilirsiniz...

Ali Ekber Yıldırım:

Silaha dönüşen tahılda Türkiye’nin kilit rolü

Hüseyin Gökçe:

Teşvikli yatırımların sadece yüzde 1,3’ü tarım sektörüne

Mustafa Kemal Çolak:

İhracat fiyatı düşen Türk somonunun pazar çeşitliliğini artırmaya ihtiyacı var

İsmail KEMALOĞLU:

Tarım piyasaları için lisanslı depoculuğun önemi

