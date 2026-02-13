Elma üreticisi ve ihracatçısına Mısır müjdesi

FİKRİ CİNOKUR

Mısır, Türk elmasına koyduğu engelleri kaldıracak. Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdai Şahin, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da katıldığı Mısır ziyaretinden elma üretici ve ihracatçısı için müjdeli haberlerle döndüklerini bildirdi.

Şahin, Mızır gezisine Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yalçın Kurucu ile birlikte Mısır’da düzenlenen üst düzey iş forumlarına katılarak bölge ekonomisi için kritik temaslarda bulunduklarını söyledi. 3 yıldır sürdürülen diplomatik mücadelenin meyvesini verdiğini ifade eden Şahin, ‘’Isparta elması için Mısır pazarındaki engeller kalkmak üzere. Elma, iki ülke arasındaki tarımsal ticarette birinci sıraya yerleşti’’ dedi.

Isparta ve Fayum arasında ticaret köprüsü kurulacak

Türkiye-Mısır Ticaret Forumu kapsamında Isparta Ticaret Borsası ile Mısır’ın Fayum Ticaret Odası arasında stratejik bir iş birliği protokolü imzalandığını ifade eden Başkan Şahin, şunları kaydetti: ‘’İki oda arasında karşılıklı ticaretin ve ürün gamının geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu iş birliği, Isparta’mızın ürünlerinin Mısır pazarında daha güçlü yer alması adına atılmış sevindirici bir adımdır. Yaklaşık 3 yıllık mücadelede mutlu son ulaştık. Isparta elmasının ihracat pazarını genişletmek için uzun süredir verilen mücadelemiz sonuçlandı. Mısır Ticaret Odaları Başkanı ve Genel Sekreteri ile yaptığımiz görüşmelerden zaferle ayrıldık. En büyük mutluluğumuz; şu anda Isparta elmamızın, Mısır ile tarımsal ticaretin geliştirilmesi listesinde birinci sırada yer almasıdır"

Mısır-Türkiye ticaret hacminin 8 milyar dolardan 15 milyar dolara güncellendiğini bildiren Şahin şöyle devam etti: "Bu artış, elma ihracatımız için çok geniş bir kapı açıyor. Mısır STA anlaşmaları Komisyon Başkan Yardımcısı Dr. Alaa Ezz ile yaptığımız özel görüşmede kendisi bana, elmayla ilgili 'Son noktaya geldik. Bundan sonra işiniz çözülecek, müjdeyi verebilirsiniz' diyerek beklediğimiz o kesin cevabı verdi. Sadece elma değil, kiraz ve konsantre de gündemde. Kiraz ve elma konsantresi ihracatı konusunda da olumlu geri dönüşler aldık. STA heyetlerinin toplanmasıyla birlikte Isparta elmasının Mısır yolculuğunun resmen başlaması bekleniyor.’’