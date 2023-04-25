ESK Trabzon Et Kombinası açıldı

Bakan Vahit Kirişci, Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, 21 yılda tarım ve hayvancılığa 817 milyar liralık destek verildiğini söyledi.

"2002 yılında bitkisel üretim 98 milyon ton iken şu anda 128,6 milyon tona getirdik." diyen Kirişci, bunun tüm zamanların en yüksek üretimi olduğunu, bitkisel üretimde yüzde 30'un üzerinde artış sağladıklarını ifade etti.

Kirişci, hayvansal üretimde ise büyükbaş hayvan sayısını yüzde 72 artışla 17 milyona çıkardıklarını belirterek, "Yine yüzde 76'lık artışla 20 yılda küçükbaşta da 56,3 milyona hayvan sayımızı çıkardık. Bunu ne için söylüyorum? 'Bu ülke üretmiyor.' diyenler artık duysunlar. Bu ülkenin üreten üreticilerine hakaret etmekten vazgeçsinler." diye konuştu.

Kirişci, açılışını yaptıkları tesiste alınan etlerin kesim ve işleme faaliyetinin yürütüleceğini kaydederek, "2 bin 600 ton kıyma, 450 ton kuşbaşı, 200 tondan fazla kavurma olmak üzere antrikot ve diğer ürünler burada üretilip inşallah Trabzon başta olmak üzere bölge illerine sevk edilecek." dedi.

Et ve Balık Kurumu'nun, üretmeleri konusunda üreticileri teşvik edeceğini vurgulayan Kirişci, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz Allah'ın izniyle sözleşmeli besicilik, sözleşmeli süt inekçiliği sayesinde yarın bugünkünden daha düzenli ve öngörülebilir bir görünüme kavuşacak. Bu ülkenin her türlü ihtiyacı yerli ve milli olarak üretilmeye devam edecek, daha fazlası sağlanacak. Bu tesis sayesinde bu bölgede Akçaabat köftemiz başta olmak üzere bu tür ürünlerin de dağıtımı mümkün hale gelecek. Tanzim satışlarda, Tarım ve Kredi'nin kooperatif marketlerindeki et reyonlarında da satışları olacak. Ordu, Giresun Rize, Artvin, Gümüşhane başta olmak üzere bu bölgeye hizmet verecek bir tesis."

Bakan Kirişci, bölgede 550 bin civarında büyükbaş, 845 bin civarında da küçükbaş hayvan olduğunu kaydederek, "Bunlara 2002 yılında verilen toplam destek miktarı 1 milyon 275 bin liraydı. Bugün 120 milyon 750 bine ulaştı. İnşallah bu tesisle daha fazla bu bölgede hayvancılık hayat bulacak. Çünkü meralarıyla zengin bu coğrafya hayvancılıkta da yine varlığını gösterecek. Biz çayla fındıkla bu bölgenin yetinmemesini, özellikle hayvancılıkla ilgili daha fazla üretim yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak önemsedikleri bir hususun da her şehrin kendine yetmesi olduğunu vurgulayarak, "Biz bunu kent tarımıyla destekliyoruz. Ülkelerin kendilerine yeterliliği neyse mutlak suretle şehirlerin de kendi kendilerine yeterliliği esas olmalıdır. Böyle olduğu takdirde Allah göstermesin bir risk anında, bu deprem olur, bu bir sel olur, bu bir taşkın olur, bu bir yangın olur ama bütün bunlara karşı mutlak suretle kendi üretimimizi kendi coğrafyamızda yapıyor olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Trabzon'a kazandırılan tesisin bölgedeki hayvancılığın ve tarımın gelişmesine çok önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Son teknolojiyle üretilmiş kaliteli bir tesisin bölgeye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaismailoğlu, bu tesislerle bölgelerin, illerin, ilçelerin gelişeceğini ifade etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan ile Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in de konuşma yaptığı programda, kurdele kesilerek tesisisin açılışı gerçekleştirildi.