  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Eylül ayında üreticilere 3,15 milyar lira tarım sigortası tazminatı ödemesi yapıldı
Takip Et

Eylül ayında üreticilere 3,15 milyar lira tarım sigortası tazminatı ödemesi yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, devlet destekli tarım sigortası kapsamında eylül ayında üreticilere 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödendiğini açıkladı

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Eylül ayında üreticilere 3,15 milyar lira tarım sigortası tazminatı ödemesi yapıldı
Takip Et

Bakan Yumaklı, sosyale medya hesabından TARSİM'in hasar tazminatı ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Doğal afetler ve riskler karşısında üreticinin emeğini koruduklarına işaret eden Yumaklı, "Eylül ayında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize 3 milyar 150 milyon lira hasar tazminatı ödedik. TARSİM ile üreticimizin yanında olmaya, tarımın sigortası olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

1 milyar lira ödeme yapıldı

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, eylülde zirai don için 1,1 milyar lira, dolu ve fırtına için 400 milyon lira, hayvan hayat branşlarında 650 milyon lira ve köy bazlı verim sigortası kapsamında da 1 milyar lira ödeme yapıldı.

ALES başvuruları başladıALES başvuruları başladıEğitim

 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Meclis açılışına katılmamak saygısızlıktırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den CHP'ye tepki: Meclis açılışına katılmamak saygısızlıktırGündem

 

Tarım
Küresel hububat arzında tarihi zirve: 3 milyar tonluk rekor beklentisi
Küresel hububat arzında tarihi zirve: 3 milyar tonluk rekor beklentisi
Tariş Başkanı Akova, Burhaniyeli zeytin üreticileriyle bir araya geldi
Tariş Başkanı Akova, Burhaniyeli zeytin üreticileriyle bir araya geldi
“9. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi” KSÜ’de Başladı
“9. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresi” KSÜ’de Başladı
Çiftçilere 349 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara geçiyor
Çiftçilere 349 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplara geçiyor
Zeytinde rekolte beklentisi 170 bin ton, ihracatta hedef 70 milyon dolar
Zeytinde rekolte beklentisi 170 bin ton, ihracatta hedef 70 milyon dolar
Fas-Avrupa Birliği tarım anlaşması revize edildi
Fas-Avrupa Birliği tarım anlaşması revize edildi