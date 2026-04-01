Ezine’de kuraklığa karşı yeşil gübreleme çözümü

FERZAN ÇAKIR

Kuraklık Türkiye genelinde tarımsal üretimi giderek daha fazla etkilerken, Çanakkale Ezine’de zeytinliklerde yeşil gübreleme modeli uygulanmaya başladı. TEMA Vakfı ve Datassist iş birliğiyle 7 köyde hayata geçirilen proje, zeytinliklere ekilen bitkilerin toprağa karıştırılarak doğal bir yeşil gübre oluşturmasına dayanıyor. Bu yöntemle toprak suyu daha uzun süre tutabilir hale geliyor. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Toprağın sağlığını korumadan suyu, suyu korumadan da üretimi koruyamayız” derken, Datassist Kurucu Ortağı Ayşe Nazmiye Uça projeyi “doğa temelli çözümlerin sahada somut karşılık bulabileceğini gösteren güçlü bir örnek” olarak tanımlıyor.

Topraktaki organik maddenin yüzde 1’lik artışı, 23 ton suya eş

Ezine, Çanakkale’de zeytin tarımının en yoğun olduğu bölgelerden biri. Son yıllarda kuraklıkla mücadele eden bölgede, 2025 yılında yağışlar normaline göre yaklaşık yüzde 26 daha düşük seviyede gerçekleşti. TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Dr. Ferhat Taze, yeşil gübreleme projesinin amacının azalan yağıştan maksimum fayda sağlamak olduğunu belirtiyor. Bu kapsamda zeytin bahçeleri yağışlı dönemde örtü bitkileriyle kaplanıyor. Böylece hem erozyon önleniyor hem de toprağın organik maddesi artırılıyor.

Taze’ye göre topraktaki organik madde, toprağın su tutma kapasitesini belirleyen en temel unsur. Türkiye’de tarım topraklarının yüzde 99’unda bu oran düşük seviyede bulunurken, ideal seviye yüzde 3 ila 5 aralığında. Ferhat Taze, bu oranın ne anlama geldiğini tek bir veriyle anlatıyor: Organik madde oranındaki her yüzde 1’lik artış, 1 dekar alanda yaklaşık 23 ton daha fazla suyun tutulabilmesi anlamına geliyor.

Projede örtü bitkisi olarak kullanılan fiğ, hem baklagil hem de yem bitkisi olması sayesinde çift yönlü fayda sunuyor. Üst kısmı hayvan yemi olarak değerlendirilirken, kök ve toprakta kalan kısım organik maddeye dönüşüyor. Böylece bitkisel üretim ile hayvancılık arasında döngü kurulurken, kimyasal gübre ihtiyacı da azalıyor. Proje, Ezine’de 7 köyde yaklaşık 60 dekar alanda yürütülüyor. Üreticilere gübre ve tohum desteği sağlanırken, uygulamanın en az üç yıl sürdürülmesi planlanıyor. Örnek bahçelerin köye yakın alanlarda seçilmesiyle modelin yaygınlaşması hedefleniyor. Nitekim uygulama sonrası üreticilerin projeye dahil olmak için başvurmaya başladığı belirtiliyor. Taze’ye göre yeşil gübreleme yalnızca su tutmayı değil, üretim biçimini de değiştiriyor. Daha az toprak işleme sayesinde akaryakıt maliyetleri düşerken, toprak yapısı korunuyor.

Proje, hayvan yemi maliyetlerini de düşürebilir

Ezine Ziraat Odası Başkanı Serkan Zehir artan kuraklık neticesinde bu tür projelerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor: “Son üç yıldır kuraklığı ciddi şekilde hissediyoruz. Özellikle 2025’te rekoltede yüzde 30-40’a varan düşüşler yaşadık.” Ezine’de hayvancılığın gelişmiş olduğunu ve yeşil gübreleme modelinin önemli bir parçası olabileceğini vurgulayan Zehir, yem maliyetlerinin üretici üzerindeki en büyük baskılardan biri olduğunu belirtiyor: “Hayvancılıkta maliyetlerin yaklaşık yüzde 70’i yemden oluşuyor.”

Bu nedenle yeşil gübreleme yalnızca zeytinlikleri değil, hayvancılığı da besleyen bir döngü kuruyor. Bitkiler hayvan yemi olarak kullanılırken, hayvan gübresi de yeniden toprağa karışarak üretimi destekliyor. Zehir, bu çerçevede hayvancılığı güçlendirmeye yönelik ayrı bir çalışma yürüttüklerini de belirterek, “Hayvan sayısını artırmaya yönelik bir proje var. Bu projeyle yeşil gübreleme birbirini destekleyecek” diyor.

En kolay çözüm suyu tutabilmek

Deniz Ataç, uygulamanın yaygınlaşmasında yapısal engel olmadığını söylüyor: “Bu işin matematiğini yapıyoruz; üreticiye zararı yok, aksine maliyetleri düşüren ve verimi artıran bir model. Yapılmaması için hiçbir sebep yok.” Ataç’a göre asıl mesele davranışsal: “Biraz alışkanlık meselesi. Çiftçi babadan gördüğü yöntemle devam ediyor. Yeni uygulamaları ise görerek öğreniyor. Bu tür projeler sonuç verdikçe daha çok yayılır.” Deniz Ataç, suyun hâlâ verimsiz kullanıldığına da dikkat çekiyor: “Çok su tüketiyoruz ve yanlış sulama yapıyoruz. Oysa en ucuz çözüm, suyu düştüğü yerde tutmak. Organik maddeyi artırdığınızda zaten toprağın suyu tutma kapasitesi ciddi şekilde yükseliyor.”

Metropolden toprağa dönüş

Teknoloji merkezli bordro ve İK hizmetleri sunan Datassist’in Kurucu Ortağı Ayşe Nazmiye Uça’nın Çanakkale hikâyesi, şirketin İstanbul dışına açılma kararıyla başlıyor. Metropollerin sürdürülemez büyümesine karşı Çanakkale’de uydu ofis açan şirket, ardından “buraya ne katabiliriz” sorusuna odaklanıyor. Uça, bu arayışın Datassist ile TEMA Vakfı’nı bir araya getirdiğini ve önerilen projeler arasında zeytinliklerde yeşil gübreleme modelini tercih ettiklerini söylüyor. Ezine’nin zeytincilik ve hayvancılık açısından uygun yapısı da bu tercihte etkili oluyor. Uça, “Projeye dahil olmadık, birlikte yaptık” diyerek süreci çok paydaşlı bir iş birliği olarak tanımlıyor.

Çiftçinin en büyük derdi kuraklık

Mecidiye Köyü’nde üretim yapan Emekli tarih öğretmeni ve çiftçi Ali Aydın, yeşil gübreleme uygulamasını daha önce gördüğünü ancak nasıl yapacağını bilmediği için hayata geçiremediğini, TEMA Vakfı desteğiyle uygulamaya başladıklarını söylüyor. Kuraklığın son yıllarda etkisini artırdığını belirten Aydın, verimde ciddi kayıplar yaşandığını şöyle anlatıyor: “Normalde 4 kilo zeytinden 1 kilo yağ alırız. 2024’te kuraklıktan dolayı zeytinler gelişmedi. 10-12 kilodan 1 kilo yağ elde edebildik. 2025’te de 7-8 kilo civarında kaldı. Yani olması gerekenin çok altında verim aldık.” Aydın, uygulamanın ardından çevredeki üreticilerin de yönteme ilgi göstermeye başladığını ifade ediyor.

Ezine Bozköy’de üretim yapan Tunay Ertem ise uygulamadan umutlu: “Son iki yıl çok kuraktı. Bu yıl projeye dahil olduk, toprağın su tutmasıyla daha iyi sonuç almayı bekliyoruz.” Ertem, modelin hayvancılıkla birlikte çalışabileceğine dikkat çekiyor: “Fiği hayvancılık yapanlara verip karşılığında hayvan gübresi alabiliriz. Böyle bir takas olursa sistem kendi kendine döner.” Ancak sahadaki sorun yalnızca kuraklık değil. Ertem’e göre en büyük risklerden biri de iş gücü kaybı: “Köyde genç kalmadı. İşçi bulamıyoruz. Zeytinden kazanç olmayınca insanlar toprağı bırakıyor.”