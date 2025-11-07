Ferrero, 30 bin ton kabuklu fındık alacak

ALİ EKBER YILDIRIM

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ferrero, fındık rekoltesinin düşük olması nedeniyle daha az fındık almak için Rekabet Kurumu’na başvurdu. Başvuruyu değerlendiren rekabet Kurulu fındık alım miktarını 15 bin ton düşürdü.

2025 yılına özgü bir düzenleme

Rekbet Kurumu’ndan yapılan açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi: “Ferrero tarafından yapılan başvuru kapsamında; Rekabet Kurulu, Ferrero’nun Türkiye fındık piyasasındaki rekabet sorunlarına yönelik endişeler kapsamında uygulanan taahhütlerde 2025 yılına özgü değişikliğe gitti. Şirketin her yıl Eylül–Aralık döneminde en az 45 bin ton kabuklu fındık alımı yapma yükümlülüğü, bu dönemde yaşanan rekolte düşüşü ve kalite sorunları gerekçesiyle 2025 yılına mahsus olmak üzere revize edildi. Kurul, söz konusu alım taahhüdünün tonajını sadece 2025 yılı için geçerli olacak şekilde aşağı yönlü güncelledi. Ferrero, 2025’in Eylül–Aralık döneminde en az 30 bin ton kabuklu fındık almak zorunda olacak.”

Diğer taahhütler aynen devam edecek

Açıklamada diğer taahhütlerin devam ettiği belirterek şu bilgilere yer verildi: “Rekabet Kurulu’nun 7 Mart 2024 tarihli kararıyla bağlayıcılık kazanan ve 2024–2026 dönemini kapsayan taahhütler kapsamında Ferrero;

– Müdahale referans fiyatının altında fındık alımı yapmama,

– Sezonda 100 bin ton kabuklu fındık alımını aşmama,

– Her yıl Eylül–Aralık döneminde asgari alım yapma

yükümlülüklerini sürdürmeye devam edecek.”

Revize kararın sektöre etkisi

Rekabet Kurulu’na göre rekolte ve kalite kayıpları nedeniyle yapılan bu sınırlı ve geçici revizyon, piyasadaki rekabetçi dengeyi korurken, üreticilerin mağduriyetini önlemeyi ve sektörün istikrarını desteklemeyi amaçlıyor.

Günlük para cezası gelebilir

Kurul, revize edilen taahhüde ya da diğer taahhütlerden herhangi birine uyulmaması halinde Ferrero’ya taahhütleri yerine getirmediği süre boyunca günlük idari para cezası uygulayacak. Kanun’da öngörülen ve taahhütlere uyulmayan sürenin uzaması ile oldukça ağırlaşan bu yaptırım; soruşturmayı Ferrero gibi taahhütle sonlandırmayı tercih eden teşebbüslerin bu taahhütlere bağlı kalmasını sağlamayı hedefl iyor.

Ferrero’nun taahhütleri ve yasal süreçte yaşananlar

Rekabet Kurulu, 12 Eylül 2022 tarihli bir başvuru üzerine Ferrero hakkında ön araştırma başlattı. Devamında 03 Kasım 2022 tarihli Kurul kararıyla soruşturma açıldı.

Soruşturmanın kapsamı, 14 Eylül 2023 tarihli kararla, Ferrero’nun fason kırım sözleşmeleri ve kabuklu fındık alım miktarını artırması yoluyla Kanun’u ihlal ettiği iddiasını da içerecek şekilde genişletildi. Ferrero, soruşturma sürecinde yazılı savunmasını sunarak 5 Mart 2024 tarihinde, hakkındaki rekabetçi endişeleri gidermeye yönelik bir taahhüt paketi sunarak soruşturmanın sonlandırılmasını talep etti.

Soruşturma Raporu’nda Ferrero’nun kabuklu fındık alım miktarını artırması, iç fındık alımlarını azaltması ve kabuklu fındık alım fiyatının Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) referans fiyatının altında kalması gibi eylemlerinin, Kanun’un 6 maddesi kapsamında bir ihlal teşkil edebileceği yönünde rekabetçi endişeler tespit edildi.

Taahhütler tek tek sıralandı

Ferrero, Rekabet Kurulu’na sunduğu taahhüt paketinde, temel olarak; müdahale referans fiyatının altında kabuklu fındık alımı yapmamayı, sezonluk kabuklu fındık alımını 100 bin ton ile sınırlandırmayı ve alımların en az 45 bin tonunu Eylül-Aralık döneminde gerçekleştirmeyi kapsıyor.

Rekabet Kurulu yaptığı nihai değerlendirmede, sunulan taahhütlerin soruşturma kapsamında tespit edilen rekabetçi endişeleri giderebilecek nitelikte olduğuna kanaat getirdi. Bu çerçevede Kurul, Ferrero tarafından sunulan taahhütlerin kabul edilerek bağlayıcı hale getirilmesine ve hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasına oybirliği ile karar verdi.

Mahkeme taahhütleri önce iptal etti, sonra istinaftan döndü

Ordu Büyükşehir Belediyesi şirketi ORTAR Ordu Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ile Yürür Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mahkemeye başvurarak bu taahhüdün iptalini ve rekabeti bozması nedeniyle Ferrero’nun cezalandırılmasını istedi. Ankara 15.İdare Mahkemesi verdiği karar ile Rekabet Kurulu’nun taahhütnamenin kabulüne ilişkin kararını iptal etti. Mahkemenin kararı tebliğinden itibaren 30 gün içinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere 3 Haziran 2025 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Rekabet Kurumu, Temmuz ayında bu kararı istinaf mahkemesine taşıdı ve yürütmenin durdurulması kararı verildi. Böylece Ferrero’nun taahhütleri ile ilgili Rekabet Kurumu kararı uygulanmaya devam edildi.