Fındık fiyatı yükselir mi?

Fındık fiyatı yakından takip ediliyor. Fındık üreticileri serbest piyasada artan fındık fiyatları sonrasında karlılıklarını artırmak isterken, fındık fiyatı artacak mı, sorusuna yanıt arıyor. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) fındık fiyatını sezon başında 52-54 TL olarak açıklarken, yıl sonuna kadar fındık alımlarının devam edeceğini duyurdu. Serbest piyasada ise uzun zaman sonra toparlanma yaşandı ve 43-46 TL bandında seyreden fındık fiyatı 53 TL civarına kadar çıktı. Şimdiye kadar elindeki ürünü satmayan üreticiler fındık fiyatı konusundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

EKONOMİ gazetesine konuşan üreticiler, fındık fiyatı artacak beklentisinin arzı kıstığını, ihracatçının ve sanayicinin ise yüksek fiyat nedeniyle yüklemeleri askıya aldığını ifade etti. Sektör temsilcileri TMO'nun yıl sonunda alımı durdurmasının fındık fiyatı üzerine bir baskı yaratmayacağını ve TMO'dan yeni bir talep gelmemesi halinde fındık fiyatını arz-talep dengesinin belirleyeceğini belirtti.

TMO fındık fiyatını 52-54 TL bandında açıklarken, şu anda serbest piyasada fındık fiyatı TMO'nun belirlediği fiyatların üstünde seyrediyor. Serbest piyasada Levant fındığın kilosu 53-55 TL bandında iken, Giresun kalite fındığın fiyatı ise 56-57 TL bandında seyrediyor.

Fındık fiyatı 60 TL'yi görebilir

Öte yandan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Arslan Soydan, TMO'nun ana alım depolarını açık tutmasını istiyor. TMO'nun sigorta görevi gördüğünü ifade eden üreticiler, serbest piyasada fındık fiyatının TMO'nun belirlediği seviyeye yeni ulaştığını belirtti. Üreticinin şu anki fındık fiyatı üzerinden öncelikle tüccarı tercih edeceğini belirten TZOB Başkanı Soydan, şu anda üreticilerin ne TMO'ya ne de tüccara vermediği 60 bin ton ürün olduğunu ve serbest piyasada fındık fiyatının 60 TL'nin üzerini görebileceğini ifade etti.