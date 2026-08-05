Fiyatı bir günde 30 liradan 15'e düştü: Üretici zor durumda

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Denizli'nin Çivril ilçesinde şeftali hasadı devam ederken, ürünün alım fiyatında bir gün içinde yaşanan sert düşüş üreticileri zor durumda bıraktı. Hasadın ilk günlerinde kilogramı 30 liradan satılan şeftali, ertesi gün 15 liraya kadar geriledi. Üreticiler, maliyetlerin altında kalan fiyatlar nedeniyle zarar ettiklerini belirterek yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Şeftali üreticisi fiyat şokuyla karşı karşıya kaldı

Türkiye'nin önemli şeftali üretim merkezlerinden biri olan Çivril'de hasat sürerken, alım fiyatlarındaki ani düşüş üreticilerin tepkisine neden oldu. Hasadın başlangıcında kilogramı 30 liradan alıcı bulan şeftalinin fiyatı, bazı tüccarların ihracatta yaşanan belirsizlikleri gerekçe göstererek alımları azaltacaklarını açıklamasının ardından 15 liraya kadar düştü.

Üreticiler, yaşanan fiyat değişiminin kısa sürede gerçekleştiğini ve ürünlerini maliyetin altında satmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Üretim maliyeti satış fiyatını geçti

Çiftçiler, bir kilogram şeftalinin üretim maliyetinin yaklaşık 22 lira olduğunu ifade ederek, mevcut alım fiyatlarıyla satış yapmaları halinde zarar ettiklerini dile getirdi.

Geçen yıl zirai don nedeniyle rekoltenin düşük olması sonucu şeftali fiyatlarının 80 liraya kadar yükseldiğini hatırlatan üreticiler, bu yıl ise yüksek verime rağmen ürünlerinin hak ettiği değeri bulamadığını söyledi.

Üreticiler kalıcı çözüm talep ediyor

Çivril'de meyve halinin ve güçlü bir üretici birliğinin bulunmamasının kendilerini tüccarlar karşısında dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirten üreticiler, ürünlerini gerçek değerinde satabilecekleri bir pazarlama sistemi oluşturulmasını istedi.

Düşük alım fiyatlarının yalnızca bu sezonu değil, gelecek yıllardaki üretimi de olumsuz etkileyebileceğini vurgulayan çiftçiler, sürdürülebilir tarım politikalarının uygulanmasını ve üreticiyi koruyacak pazarlama mekanizmalarının hayata geçirilmesini talep etti. Kiraz üreticilerinin ardından şeftali üreticilerinin de bahçelerini terk etmek zorunda kalabileceğini belirten çiftçiler, mevcut koşulların devam etmesi halinde üretimi sürdürmenin giderek zorlaşacağını ifade etti.