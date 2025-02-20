GBB Başkanı Şahin: “Gıda güvenliği İHA-SİHA kadar önemli”

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

15. GAPTARIM, Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı yoğun bir katlımla Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 23 Şubat Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, işbirlikleri için de firmalara bir arada olma fırsatı sunacak.

Şahin gıda güvenliğine dikkat çekti

Güvenilir gıdaya ulaşmanın dünyanın öncelikli gündemleri arasında bulunduğuna dikkat çeken Şahin, “Belediye olarak Tarım Daire Başkanlığı kurmak bizim için önemliydi. 10 yıldır önemli destekler sunuyor belediyemiz. Çiftçi kartımız ile ücretsiz mazot veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu sistem ile kayıt altına giren çiftçimizi tespit ettik. Yenilenebilir enerjiyi güçlendirmemiz gerekiyor. 5 Mw ges açılışımız yapıldı. 10 mw için çalışmalar devam ediyor. Yeni dünya düzeninde güvenilir gıdanın insansız hava araçları ve savunma sanayi kadar önemli olduğunu görüyor, çalışmalarımızı buna göre düzenliyoruz” dedi.

Ünverdi: “Gaziantep’te tarımsal ürün ihracatı ikinci sırada”

Gaziantep Sanayi odası Başkanı Adnan Ünverdi ise Gaziantep’in tarımsal ürerim verilerini açıklayarak; “Gıda, enerji ve teknolojinin bugün tüm ülkeler için öncelik haline geldiğini, gıda ve tarım sektörünün ise pandemi, ardından Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan buğday krizi ve değişen iklim koşulları sebebiyle hem kritik hem de stratejik bir sektör olduğunun çok net olarak anlaşıldığını ifade eden Ünverdi, “Ülke olarak bu anlamda geniş tarım alanları ve ürün çeşitliliğine sahip olmamız bizim için çok büyük bir avantajdır. Gaziantep de tarım, sanayi ve tarıma dayalı üretimde ülkemizde önemli bir yere sahiptir. Bu noktada, şehrimiz, tarıma dayalı sanayide, üretim, ihracat ve sağladığı istihdamla İstanbul’dan sonra Türkiye’de 2’nci sırada yer almaktadır. 2024 yılında Gaziantep’ten 2 milyar 887 milyon 111 bin dolarlık tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. Tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ihracatı tekstilden sonra yüzde 33,7 ile şehrimiz ihracatında ikinci sırada yer almıştır. Şehrimiz, dünyanın ikinci büyük makarna ihracatçısı ve Türkiye’nin en fazla makarna üretim kapasitesine sahip kentidir” şeklinde konuştu.