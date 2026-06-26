IGC küresel tahıl üretimi tahminini 12 milyon ton artırdı

Uluslararası Tahıl Konseyi, mısır, arpa ve buğday üretimindeki görünümün iyileşmesiyle 2026-2027 sezonuna ilişkin küresel tahıl üretimi tahminini geçen aya göre 12 milyon ton artırarak 2 milyar 426 milyon tona yükseltti.

Tahminin gerçekleşmesi halinde üretim, 2025-2026 sezonunda kaydedildiği tahmin edilen 2 milyar 488 milyon tonluk rekorun yüzde 2 altında kalacak ve dört yıl sonra ilk kez düşüş gösterecek.

IGC, küresel mısır üretimi tahminini 10 milyon ton artırarak 1 milyar 310 milyon tona çıkardı. Buna karşın üretimin önceki sezonun 1 milyar 339 milyon tonluk seviyesinin altında kalması bekleniyor.

Yukarı yönlü revizyonda Arjantin ve Hindistan'daki üretim görünümünün iyileşmesi etkili oldu. Arjantin'in mısır üretimi tahmini 59 milyon tondan 63 milyon tona, Hindistan'ın tahmini ise 46,8 milyon tondan 52 milyon tona yükseltildi.

Küresel buğday üretimi tahmini de 1 milyon ton artırılarak 821 milyon tona çıkarıldı. Bu rakam yıllık bazda yüzde 3 düşüşe işaret ederken, Rusya'nın üretim tahmini 87,9 milyon tondan 89 milyon tona yükseltildi.

Konsey, mısır ve buğdaydaki artışların etkisiyle küresel tahıl tüketimi ve ticaretinin rekor seviyelere ulaşmasını bekliyor.

Soya fasulyesi üretiminin yıllık yüzde 3 artışla 442 milyon tonluk rekora çıkacağı tahmin edildi. Soya ticaretinin 190 milyon tona, tüketimin ise 445 milyon tona ulaşması bekleniyor. Güçlü arza karşın stokların daralabileceği belirtildi.

Küresel pirinç üretimi tahmini 545 milyon tonda sabit tutulurken, bu miktarın önceki sezonun 546 milyon tonluk rekorunun hafif altında kalacağı öngörüldü.

IGC, El Niño koşullarının başladığını ve yılın ikinci yarısında güçlenmesinin beklendiğini bildirdi. Özellikle Güney Yarımküre'deki yeni hasatlarda verim oynaklığının artabileceği, güçlü bir El Niño'nun Asya'nın önemli üreticilerinde pirinç verimini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

Gübre maliyetlerinin karşılanabilirliğine ilişkin endişelerin sürdüğü ancak girdi fiyatlarındaki son düşüşün üreticilere bir miktar rahatlama sağladığı belirtildi.

Buğday, mısır, arpa ve soya fasulyesi fiyatlarının son haftalarda gerilemesiyle IGC Tahıl ve Yağlı Tohumlar Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 4,7 düştü. Mısır fiyatları yüzde 7,6 gerilerken, pirinç fiyatları yüzde 5,4 yükseldi.

Endeks aylık düşüşe rağmen yıllık bazda yüzde 3,6 artarken, soya fasulyesi yüzde 5,3 ve arpa yüzde 7,1 değer kazandı.