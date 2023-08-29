Japon alıcılar fındık ihracatçılarıyla buluştu

Ticaret Bakanlığının Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (Ur-Ge) Desteği çerçevesinde Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında 21-23 Ağustos 2023 tarihleri arasında bir alım heyeti programı düzenlendi. Söz konusu programda, Japonya’nın önemli kuruyemiş ithalatçısı 5 firmadan oluşan heyet ülkemize davet edilerek fındık ve mamulleri ihracatçısı 12 Türk firma ile Giresun’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmesi sağlandı.

Ülkemiz fındık ihracatının artırılması açısından uzun zamandır önemli bir hedef pazar konumunda yer alan Japonya’dan gelen firma temsilcileri, üç günlük heyet programının ilk gününde TİM Tarım Kurulu’nun da iştirakiyle Giresun’daki bir bahçede düzenlenen “2023 Mahsulü Fındık Hasadı Etkinliği”ne katıldı ve fındık tarımına ilişkin tüm süreçlere dair bilgilendirildi. Fındığın anavatanında bu tecrübeyi yaşamalarının kendileri için çok değerli olduğunu belirten Japon heyet, program sırasında TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile de tanışma fırsatını yakaladı.

Heyetin ikinci gününde, Ur-Ge projesi paydaşı fındık ihracatçıları ile Japon firma temsilcileri arasında Giresun’da ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi ve son derece verimli geçen görüşmelerin ticari ilişkiye dönüşme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu kaydedildi.

Programın geri kalan kısmında ise Japon heyet çeşitli fındık işleme tesislerini ziyaret ederek Türk fındık sektörü ile fındık işleme faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aldı. Fındığın bahçeden nihai ürüne dönüşene kadarki tüm süreçlere dair önemli bir farkındalık kazanan alıcı firma temsilcileri mutlu bir şekilde Giresun’dan uğurlandı.