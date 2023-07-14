Karabüklü çiftçilere müjdeyi verdi

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, Ova Barajı'nda şu anda gövde dolgusu, enjeksiyon ve dolusavak inşaatlarının devam ettiğini bildirdi. İnşaatta derivasyon kondivisi memba batardosu, rölekasyon yolu, köprü ulaşım yolu ve gövde kazıları imalatlarını tamamladıklarını belirten Balta, "470 bin metreküplük gövde dolgusunun ise yüzde 20'sini tamamladık. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek. 2023 yıl sonunda projeyi bitirip barajda su tutmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Balta, 5 bin 480 dekar araziye can suyu verecek Ova Barajı bölge tarımı için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Baraj sayesinde modern sulamaya açılacak 5 bin 480 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek. Kazançları artacak Karabük Eskipazarlı üreticiler, 2023 yılı rakamlarıyla yılda ilave yaklaşık 16 milyon 440 bin lira daha fazla kazanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 45 metre olarak projelendirilen baraj, 1 milyon 188 bin metreküp depolama hacmine sahip olacak.