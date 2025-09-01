Karacabey’de domates hasadı yüzleri güldürdü

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin “domates deposu” olarak bilinen Karacabey Ovası’nda yeni sezon salçalık domates hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Eylül ayı sonuna kadar sürecek hasat döneminde çiftçiler tarlalarda yoğun mesai harcarken, ilçedeki 15 fabrikada günde 35 ila 40 bin ton domates işleniyor. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçenin tarımsal üretimdeki kritik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: “Karacabey’in verimli topraklarında 90 ila 120 bin dönüm alanda domates üretimi gerçekleştiriliyor. Rekoltede geçen yıllara göre bir miktar düşüş olsa da verimli bir sezon geçiriyoruz. Çiftçimiz, salçalık domates üretimiyle ülkenin yüzde 40 salça ihtiyacını karşılıyor. Bu oldukça önemli bir oran. Bu sezon fiyat politikası da çiftçimize kazandıracak seviyede.”

Çeltik sahaları üretimi tehdit ediyor

Başkan Karabatı, mevsimsel kuraklığın bölge tarımı için en büyük tehditlerden biri olduğuna vurgu yaparken, su kaynaklarının etkin kullanımı için planlamalar yaptıklarını belirtti. Ancak sadece kuraklık değil, çeltik üretiminde kullanılan tarımsal ilaçların da domates başta olmak üzere sebze üretimini olumsuz etkilediğini ifade etti: “Son yıllarda genişleyen çeltik sahaları Karacabey sınırına dayandı. Çeltikte kullanılan bazı ilaçlar ovadaki sebzelere zarar veriyor. Manyas ve Gönen’den gelen çeltik boşaltma suları ovaya yayılarak ciddi verim kayıplarına yol açıyor. Ya çeltik sahalarının küçültülmesi ya da bu ilaçların yasaklanması gerekiyor.”

“Karacabey Sepeti” yolda

Domates, soğan ve biber üretiminde Türkiye’nin önde gelen bölgelerinden biri olan Karacabey’de tarımı daha verimli hale getirmek için “Üretim ve İşletme Kooperatifi” kuruldu. Kooperatifin hedeflerini anlatan Karabatı, şu bilgileri paylaştı: “Kooperatif, planlı ve bilimsel üretimle çiftçimizin ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştıracak. Ayrıca Karacabey salçasına coğrafi işaret almak, ‘Karacabey Sepeti’ projesiyle yerel ürünlerin bilinirliğini artırmak ve modern tarım tekniklerini yaygınlaştırmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Ticaret Borsamız, üreticilerimiz ve çiftçilerimiz bu yapının içinde yer alıyor.” Karabatı, bu girişimlerin Karacabey’in tarımsal potansiyelini en etkin şekilde değerlendireceğini ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını vurguladı.