Karadeniz Tahıl Anlaşması’nda işler yolunda gitmiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler’in (BM) çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söyledi.

Başkent Moskova’daki Rusya Dışişleri Bakanlığında "Rusya-Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi 6. Stratejik Diyalog Toplantısı" yapıldı.

Toplantıya Lavrov ile Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Ziyani, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan Bin Saad el-Murayhi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi katıldı.

Lavrov, toplantı başlarken yaptığı konuşmada, söz konusu formatın oluşturulmasının üzerinden 12 yıl geçtiğini, bu süre boyunca stratejik diyaloğun, önemli bölgesel ve küresel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, ülkeler arasında ekonomik ve insani işbirliğini geliştirmek için etkili bir mekanizma olarak kendisini kanıtladığını söyledi.

Rusya’nın Konseye üye ülkelerle çok yönlü ilişkisini geliştirmeye devam ettiğini belirten Lavrov, zorlu jeopolitik koşullara rağmen karşılıklı ticarette olumlu gidişatı korumayı başardıklarını anlattı.

Lavrov, geçen yılın sonunda Rusya ile Konsey üyesi ülkeler arasındaki ticaret hacminin, bir önceki yıla göre yüzde 6 arttığına dikkati çekti.

Stratejik açıdan önemli Körfez bölgesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'nun karşı karşıya bulunduğu tüm zorlukları müzakere edeceklerini belirten Lavrov, çok sayıda zorluk ve tehdide etkin şekilde karşı koymak adına bölgesel bir toplu güvenlik sistemi oluşturma konusuna değineceklerini söyledi.

"Körfez ülkeleriyle yapılan toplantı başkasına karşı değil"

Lavrov, daha sonra düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada da Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyinin 2023-2028 dönemi için ortak bildiri ve eylem planının kabul edildiğini duyurdu.

Rusya ve Körfez ülkelerinin birbirlerine karşı tutumlarını dürüstçe ifade ettiklerini anlatan Lavrov, “Bugünkü toplantı, hiçbirimizin hiç kimseye karşı işbirliği yapmaya çalışmadığını doğruladı.” dedi.

Lavrov, ne Rusya ne de Körfez ülkelerinin üçüncü taraflarla ilişkilerine karışmaya çalışmadığına dikkati çekerek, Rusya ile bu ülkeler arasındaki ilişkileri, “karşılıklı saygıya dayalı, birbirlerinin çıkarlarını gözeten, müzakere edilen herhangi bir konuya ortak yaklaşımlar konusunda fikir birliği oluşturma arzusuna dayalı dostane ortaklık” olarak nitelendirdi.

"Rusya, tahıl konusunda Arap ortakların ihtiyaçlarını karşılamaya hazır"

Rusya’nın tahıl konusunda Arap ortaklarının tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunun altını çizen Lavrov, “Bugün Arap ortaklarımızın ek ihtiyaçları da dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğumuzu söyledik. Bunun için hiçbir engel yok.” ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Karadeniz Tahıl Anlaşması’nın şartlarının iyileştirilmesine yönelik sorusu üzerine Lavrov, bu anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmının uygulanmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin bu hususta inanılmaz çaba sarf ettiklerini uzun süredir işittiklerini belirten Lavrov, “Bu inanılmaz çabalar hiçbir sonuç getirmedi. Bu yüzden var olmayan bir şeyin nasıl iyileştirileceğini bilmiyorum.” diye konuştu.

Lavrov, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini dile getirdi.