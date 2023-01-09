Karadeniz’den en fazla ihracat Ferrero’dan

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KİB), 2022 yılına ait fındık ihracat sıralamasını açıkladı. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre, 2022 yılında en fazla fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştiren birlik üyesi ilk 20 firma belli oldu.

236,3 milyon dolarla Ferrero listede ilk sırada yer aldı. Listede yerel firmalar bazında bakıldığında ise en çok ihracatı Durak Fındık Sanayi gerçekleştirdi. 167,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Durak Fındık, bu alanda da önemli bir başarıya imza attı. Listenin ilk 5 sırasında yer alan diğer üç şirket ise sırasıyla; Yavuzkan Hazel Gıda, Yavuz Gıda ve Arslantürk Tarım oldu.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kayıtlarına göre, 2022 yılında en fazla fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştiren birlik üyesi ilk 20 firma belli oldu.

236,3 milyon dolarla Ferrero listede ilk sırada yer aldı. Listede yerel firmalar bazında bakıldığında ise en çok ihracatı Durak Fındık Sanayi gerçekleştirdi.167,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Durak Fındık, bu alanda da önemli bir başarıya imza attı. Listenin ilk 5 sırasında yer alan diğer üç şirket ise sırasıyla; Yavuzkan Hazel Gıda, Yavuz Gıda ve Arslantürk Tarım oldu.

“Sezonu 300 bin ton ihracatla kapatmayı hedefliyoruz”

Karadeniz fındık ve Mamülleri İhracatçı Birliği Başkanı Hasan Sabır, fındıkta daha fazla ihracat yapacak politikaların izlenmesi gerektiğini belirterek, “Hedefimiz fındık ihracatını 400 bin ton iç fındık ihracat yapacak şekilde politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. Bu sezon, fiyat dalgalanmalarının fazla olması sebebi ile çok isabetli bir kestirim yapmanın zor oldu. Ancak yine de sezonu 290-300 bin tona yakın bir ihracatla kapatmayı hedefliyoruz.” dedi.

Şu an uygulanmakta olan fındığın arz fazlasının depolanmak kaydı ile fiyatların ayakta tutulması stratejisinin tüm paydaşlara uzun vadede zarar vereceğine dikkat çeken Sabır, en önemli noktanın yüksek fiyat ile diğer üretici ülkelerin yeni üretim sahaları açmalarının önünü açmak olduğunu söyledi.

Her yeni açılan üretim sahasının kendi üretimlerine vurulan bir sekte olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Sabır, nihai hedeflerinin çok üretip çok satmak olması gerektiğinin altını çizdi. Çok üretmek için üreticimizin belli bir kazancı elde ediyor olması gerekir. Son 2-3 yıldır artan rekoltelerin de aslında üretim artışını gösterdiğini ifade eden Sabır, şöyle devam etti: “Elimizde olan fındığı yeteri kadar pazara sürmez ve yokmuş gibi davranırsak, o talepler başka arz noktalarından sağlanacaktır. Hedefimiz, 400 bin ton ihracat olmalı. Bunun için de üretimin desteklemesi gerekir. En ideali, iyi üretim uygulamalarını yapan, verimini artıran ve hatta bahçe toplulaştırmasına katılan üreticiyi bulup onlara verilen desteğin artırılmasıdır ancak bu kısa sürede yapılabilecek bir uygulama değildir. O nedenle çok geç olmadan uzun vadeli fındık tarımı ve pazarlaması politikası uygulanmalıdır.”