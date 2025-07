Karslıoğlu, “Devletimiz çiftçimizin yanında”

Düzce’de Çiftçi Kayıt Sistemi “ÇKS” ye kayıt olmalarına karşın TARSİM yaptırmayan çok sayıda üretici bulunduğuna dikkat çeken Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, doğal afetlerin arttığı günümüzde çiftçilere bir çağrı yaparak ürünlerini oluşabilecek hasarlara karşı Tarım Sigortaları Havuzu “TARSİM “ile güvence altına almalarını istedi.

Bu sene yaşanan don olayından ülke genelinde pek çok çiftçinin etkilendiğini belirten Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, doğal afetlerde mağduriyetlerin önlenmesi için tarım sigortasının üreticilere mecbur tutulması gerektiğini söyledi. Karslıoğlu, “ Sayın Cumhurbaşkanımız zirai don felaketinden etkilenen sigortasız çiftçilerimizin zarar gören mahsullerinin üretimi için yaptıkları harcamaların, hasarı oranında karşılanacağını söyledi. Devletimiz çiftçimizin mağduriyetini karşılıyor, ama her şeyi de devletten beklemeyelim. Üreticimiz de sigortasını yaptırmalı ” diye konuştu.

Araba kaskosu gibi olmalı

Çiftçiler arasında TARSİM’in yüzde yüz hasar olan yerler dışında az ödeme yaptığı, ya da yapmadığı gibi bir söylenti olduğuna dikkat çeken Karslıoğlu, üreticinin bu yakınmasının dikkate alınmasını istedi. Açıklamasında çiftçilere ürünlerini sigorta ettirmeleri çağrısında bulunan Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, “ Bu sigortayı tüm çiftçiler yaptırmalı. Çünkü artık iklimler değişti ve değişiyor. Artık neredeyse her yıl bir doğal afet oluyor. Bu da araba Kaskosu gibi olmalı ve herkesin yaptırması lazım. Yani aracına her kasko yaptıran kaza yapacağını mı biliyor. Ama adam olası risklere karşı bu yolla malına korumak için önlem alıyor. Günümüzde de tabiat şartları değişti. Tarım ürünleriyle ilgili her şey olabilir. O nedenle tarım sigortasının da üretici için mecburi tutulması lazım. Herkes her şeyi devletten beklememeli “diye konuştu.

Fındık rekoltesinde düşüş var

Konuşmasında bölgenin önemli bir tarım ürünü fındığa da değinen Düzce Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Karslıoğlu, bu sene rekoltenin Düzce de yüzde 40, Türkiye genelinde ise yüzde 10 oranında düşük olacağını ön gördüğünü söyledi. Türkiye’de 750 bin hektar fındıklık alan bulunduğunu belirterek bu sene rekolte kaybındaki tek nedenin don olayı olmadığını anlatan Karslıoğlu, söyle konuştu:

“ Önceki yıl Düzce’de rekolte 100 bin ton oldu. Bu yıl beklentimizde 60 bin ton. Yani yüzde 40 eksik. Türkiye rekoltesi de 2024’te 700 bin ton bu yıl beklentimiz 630 bin ton bu da yüzde 10 eksik. Bu verim eksikliğinin sebebi sadece don değil, geçen sene yoğun ürün veren bahçeler bir yıl sonra ya az verir ya orta verir. Düzce’de ki düşüklüğün de 20 bini don afeti kaynaklı, kalanı önceki yılın yoğunluğundan oluşan düşüş. Şimdi Türkiye genelinde yüzde 10 eksik diyorum. Bu sene rekolte Ordu’da yüzde 50, Düzce yüzde 40 düşük. Yani bu iki il çok eksik diğer iller bu kadar eksik olmadığı için ortalama 10-12’ye düşüyor.”