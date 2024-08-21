Kayısıda bu sezon hedef 750 milyon dolar ihracat geliri

AB Coğrafi işaret belgesi ile dünyanın en iyi kayısının yetiştiği Malatya'da yeni sezon 1 Ağustos itibari ile başladı. Temmuz ayında başlayan hasat ile yeni mahsuller dallarında toplanarak kimisi ihracat için hazırlanırken kimisi ise yaş olarak iç piyasaya sürüldü. Kentin en önemli ekonomik gelirleri arasında yer alan kayısı da bu yıl rekoltenin de yüksek olması fiyatlarında ister istemez geçen yıla oranla düşmesine neden oldu.

Kayısı bu yıl vites yükseltti

Malatya'nın en önemli ihracat kalemlerinden biri olan kuru kayısı da bu yıl hedefte ise vites yükseltildi. Geçen sezon da yaklaşık olarak 399 milyon dolar gelirin geldiği Malatya'da bu sezon ise 750 milyon dolarlık bir hedef konuldu.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, kentte hasat döneminin tamamen sona erdiğini ifade ederek bu sezon iklim değişikliğinin oluşturduğu bazı olumsuz etkiler nedeniyle hasadın erken başladığını ve dolayısıyla da erken bittiğini söyledi. Ürünlerin şuan depolama işlemlerinde olduğunu ifade eden Özcan, “1 Ağustos itibariyle 2024-2025 yılı sezonu başlamış oldu. Geçen sezon dediğimiz 1 Ağustos 2023 ila 31 Temmuz 2024 arasındaki süreçte toplam 66 bin 832 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Bununla beraberde 398 milyon 809 bin dolarda ihracat geliri elde etmiş olduk” dedi.

Kuru kayısı kuru meyve gurubunda üstüne düşeni yaptı

Büyük bir deprem geçirmiş Malatya'da bu ihracat gelirinin çok önemli olduğuna da değinen Özcan, Ülke ekonomisi açısından bakıldığında da kayısı, kuru meyve gurubunda üstüne düşeni yaptı. Bu yıl, önceki yıllara göre kayısı rekoltesinde kısmi bir artış söz konusu. Bu yıl daha önemli bir ihracat serüveni bekliyoruz. İhracat rakamlarımızda ekonomik olarak bir gerileme söz konusu değil ama miktar olarak bir gerileme söz konusu. Özellikle dünyadaki ekonomik darboğaz, gelişmeler ve krizler bunu etkiliyor” ifadelerine yer verdi.

Bu sezon hedeflerinin hem dünyanın 115 ülkesine yaptıkları ihracatı devam ettirmek hem de 100 bin ton ihracat hedefine ulaşmak olduğunu da dile getiren Başkan Özcan, bunun karşılığında da 750 milyon dolar gelire ulaşmak istediklerini söyledi.

Yeni sezonun başlaması ile Ağustos ayının ilk 17 gününde 3 bin 500 tonun üzerinde bir ihracat gerçekleştirildiklerini de belirten Özcan, “Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayları bizim için çok önemli; mutlaka bu dört aylık süre içerisinde 40 bin ton ihracat hedefiyle devam edeceğiz. Mutlaka bu hedefi yakalamamız gerekiyor çünkü 2025 yılının ilk altı ayında da 100 bin tonu tamamlayacak olan ihracatımızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.