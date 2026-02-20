Kayseri Şeker, 2025-2026 toplam 3 milyon 401 bin ton pancar aldı

KAYSERİ/EKONOMİ

Kayseri Şeker’den yapılan açıklamada aynı zamanda çiftçiye, ayni ve nakdi olmak üzere toplam 5 milyar 128 milyon 690 bin TL avans desteği sağlandığı bilgisi yer aldı. Gübre, tohum, mazot ve nakit destekleri kapsayan bu avans ödemelerinin, çiftçinin üretim sürecini daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde yürütmesine katkı sunduğu belirtildi.

Kampanya süreci sonunda üreticilere toplam 11 milyar 337 milyon 834 bin TL pancar bedeli ödemesi gerçekleştirildi. Böylece bölge ekonomisine milyarlarca liralık kaynak aktarılmış oldu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın konuya ilişkin değerlendirmesinde ise şu görüşlere yer verildi: “Bu rakamlar, üreticimizle kurduğumuz güçlü dayanışmanın ve sürdürülebilir tarım vizyonumuzun en somut göstergesidir. Çiftçimizin emeğini koruyan, üretimi destekleyen ve bölge ekonomisine güç katan bir anlayışla çalışıyoruz. Kayseri Şeker, her zaman olduğu gibi bugün de üreticisiyle birlikte büyüyen, Türkiye’nin tarımda üreten gücü olmayı sürdürecektir.”