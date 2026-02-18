Kayseri Şeker'den üreticilere 11 milyar lira ödeme

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2025-2026 kampanya döneminde toplam 3 milyon 401 bin ton pancar teslim alındı.

Üreticinin yanında olmayı sürdüren Kayseri Şeker, ayni ve nakdi olmak üzere toplam 5 milyar 128 milyon 690 bin lira avans desteği sağladı.

Gübre, tohum, mazot ve nakit desteklerini kapsayan avans ödemeleri, çiftçinin üretim sürecini daha güçlü ve sürdürülebilir şekilde yürütmesine katkı sundu.

Kampanya süreci sonunda ise üreticilere toplam 11 milyar 337 milyon 834 bin lira pancar bedeli ödemesi gerçekleştirildi. Böylece bölge ekonomisine milyarlarca liralık kaynak aktarılmış oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, tarımın üreten gücü olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kayseri Şeker'in 2025-2026 üretim dönemi performansının, tarım sanayi işbirliğinin güçlü bir örneği olarak dikkati çektiğini dile getiren Akay, "Bu rakamlar, üreticimizle kurduğumuz güçlü dayanışmanın ve sürdürülebilir tarım vizyonumuzun en somut göstergesidir. Çiftçimizin emeğini koruyan, üretimi destekleyen ve bölge ekonomisine güç katan bir anlayışla çalışıyoruz. Kayseri Şeker, her zaman olduğu gibi bugün de üreticisiyle birlikte büyüyen, Türkiye'nin tarımda üreten gücü olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.