Kazın tüyü etinden pahalı

Türkiye’de kurulan ilk ve tek kaz yetiştiriciliği kooperatifi olan Kaz Yetiştiriciliği Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilk konferansını Samsun’un Kavak ilçesinde gerçekleştirdi. Yoğun katılımın olduğu programda, sektörün durumu ve geleceğe yönelik hedefler ele alındı. Kooperatif Başkanı Burak Şahinkaya, Türkiye’de kaz tüyü ve sakatatlarının değerlendirilmeden atılmasının milli servet açısından ciddi bir kayıp olduğunu söyledi.

Kaz yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar, ihracat potansiyeli ve entegre üretim modellerinin de ele alındığı konferansta konuşan Kooperatif Başkanı Burak Şahinkaya, Türkiye’de her yıl binlerce kazın kesildiğini ancak özellikle tüyü ve sakatatlarının değerlendirilmeden çöpe atıldığını belirterek, bu durumun milli servet açısından ciddi bir kayıp oluşturduğunu öne sürdü. Şahinkaya, “ Bu nedenle kurduğumuz kooperatifin öncelikli hedefleri arasında modern bir kesimhane ile yüksek kapasiteli soğuk hava depolarının kurulmasının yer alıyor” dedi.

konuşmasında sektörde yatırımların hayata geçirilmesiyle üretimin daha sistemli ve verimli hale geleceğini belirten Şahinkaya, ayrıca devlet destekli projelerle de ülkenin farklı bölgelerinde damızlık kaz işletmelerinin kurulmasının planlandığını söyledi.