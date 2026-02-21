Kefalet destek programıyla tarım sektörüne 30 milyar TL kredi sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla Tarım Kefalet Destek Programı Tanıtımı ve İmza Töreni, İstanbul Finans Merkezi’nde düzenlendi. Sekiz kamu ve özel bankanın yer aldığı program kapsamında, ilk aşamada 30 milyar liralık tarımsal krediye teminat sağlanacak.

Tanıtım töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımı sadece bir sektör olarak ele almanın yanılgı olacağını belirterek "Gıda arz güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam, ihracat kapasitesi bunların hepsi doğrudan tarım sektörünün gücüyle alakalıdır" diye konuştu.

Yumaklı, tarımı desteklemenin sadece bir sektörü desteklemek olmadığını, aslında ülkenin bütün unsurlarını desteklemek anlamına geldiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün hayata geçirilecek olan bu kefalet programı, teminat yetersizliği sebebiyle finansmana erişimde zorlanan üreticilerimiz için güçlü bir güven mekanizması olacaktır. Finansal sistemle tarımsal üretim arasında daha güçlü ve sağlam bir kapsayıcı yapının da böylece tahkim edilmesi de sağlanmış olacak. Kredi hacmini artıran bir etki sağlamayacak tarım kefalet programı. Tarımsal üretim kapasitesini artıracak. Bu ikisinin ayrımını özellikle ifade etmek istiyorum. Buradaki amaç tarımsal üretimin kapasitesini artırmak."

Programın bugün itibarıyla 8 kamu ve özel bankayla başlayacağını anlatan Yumaklı, "İlk aşamada 30 milyar liralık bir tarımsal krediye teminat sağlanacak. İlerleyen dönemlerde hem bütçenin artmasını hem de mevcutta bu konuya ilgi duyan bankalarımızın, finans kuruluşlarımızın buna katılımını bekliyoruz. Programın elbette diğer bir etki unsuru da tarım sektöründe Kredi Garanti Fonu kefalet kullanım oranı yaklaşık yüzde 1'ler düzeyindeydi. Artık bu oranları umuyorum ki bir daha konuşmamış olacağız" açıklamasında bulundu.

Finansmana erişim desteği sağlayacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, kadınların ve gençlerin tarım sektörünün önemli paydaşları olduğunu vurgulayarak, “Bu paket finansmana erişim noktasında çok ciddi destek sağlayacaktır” dedi. Tarımın finansmanına erişimin bu ekosistemin en önemli parçalarından biri olduğunu söyleyen Çakar, şunları kaydetti: “2025 yılında tarım sektöründe kullandırdığımız kredileri yüzde 41 artırdık. Türk bankacılık sektörü içerisinde tarım sektörünün payı yüzde 7 civarında. 1,2 trilyon lira tarım sektörüne kredi kullandırmış durumdayız. Tarım sektöründeki yükümlülüklerin yerine getirilmesi noktasına da bakıldığında Türk bankacılık sektörünün takipteki krediler oranı yüzde 2,5’ler seviyesinde ama tarım sektörüne baktığımızda bu oran yüzde 1,2.” Çakar, bugün itibarıyla Ziraat Bankası’nda tarım sektöründe kullandırılan kredilerin 875 milyar lirayı aştığını belirtti.

Doğrudan çiftçimize odaklanan bir model

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, KGF olarak bugüne kadar KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla pek çok alanda kefalet desteği sağladıklarını belirterek, “Bugün hayata geçirdiğimiz programın en önemli özelliği doğrudan tarım sektörüne ve çiftçilerimizin finansmana erişimine odaklanan özel bir model sunmasıdır” diye konuştu.

Programla gıda enflasyonuyla mücadeleye somut katkı sağlamayı ümit ettiklerini söyleyen Özegen, şunları kaydetti: “Bu çerçevede iki temel başlık bulunmaktadır. Bir tanesi işletme, diğeri de tarım işletmelerimizde yatırımlara yönelik kefalet modeli. Her iki modelde de 12 aya kadar ana para ödemesiz dönem öngörülmektedir. İşletme kredilerinde toplam vade 24 aya, yatırım kredilerinde ise 60 aya kadar uzayabilecek. İşletmeler için 12,5 milyon lira, yatırım için de 25 milyon liralık krediye kefalet öngörüyoruz. Ayrıca KGF kefaletiyle kullandırılan kredilerde ödeme kolaylığı sağlayan bir yapılandırma imkanının bulunması da işletmelerimiz açısından önemli bir avantaj olacak.”