Kilosu 350 bin liraya kadar çıkıyor... Bingöl’de trüf mantarı çalışması başlıyor

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Bingöl’de meşe ormanlarında doğal olarak yetişme potansiyeli bulunan trüf mantarı türlerinin ve üretim alanlarının belirlenmesi amacıyla hayata geçirilecek proje için protokol imzalandı. Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen çalışma ile kentte trüf mantarının varlığının ortaya çıkarılması ve bu potansiyelin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Vali Cahit Çelik, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ve Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü katıldı.

“Bingöl Meşe Ormanlarında Trüf Mantarı Potansiyelinin Belirlenmesi ve Trüf Avcılığı Arama-Hasat Kapasitesinin Geliştirilmesi” adıyla yürütülecek proje kapsamında, uygun meşe ormanı alanlarında kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla bölgede trüf mantarının bulunup bulunmadığı araştırılırken, mantarın yetiştiği ortam ve bölgedeki ekolojik koşullar da değerlendirilecek.

Meşe ormanlarında trüf izi aranacak

Projenin önemli aşamalarından birini, Bingöl’deki meşe ormanlarında gerçekleştirilecek saha araştırmaları oluşturacak. Belirlenen uygun alanlarda yapılacak çalışmalarla doğal olarak yetişme potansiyeli bulunan trüf mantarı türlerinin tespit edilmesi ve üretime elverişli alanların ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Çalışma yalnızca trüf mantarının varlığının belirlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Proje kapsamında ilgili personel ile yerel paydaşlara trüf mantarının aranması, tespit edilmesi ve sürdürülebilir yöntemlerle hasat edilmesi konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Elde edilecek saha sonuçlarının olumlu olması durumunda ise trüf mantarının kültüre alınması ve kontrollü şekilde üretilmesine yönelik yeni çalışmaların önü açılacak. Projenin, aynı zamanda trüf mantarının ekonomik değer zincirinin geliştirilmesine yönelik hazırlanabilecek yeni projelere altyapı oluşturması hedefleniyor.

Yüksek ekonomik değeriyle dikkat çekiyor

Trüf mantarının ekonomik değerinin yüksek olması, Bingöl’de yürütülecek çalışmanın dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Piyasada türüne ve özelliklerine göre kilogramı 15 bin liradan başlayıp 350 bin liraya kadar alıcı bulabilen trüf mantarı, yüksek ekonomik değeri nedeniyle önemli bir gelir potansiyeli taşıyor.

Bingöl Valisi Cahit Çelik de törende yaptığı konuşmada Fırat Kalkınma Ajansının bölgesel kalkınma açısından önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Çelik, trüf mantarının maddi değerinin yüksek olduğuna dikkat çekerek, ürünün özellikle Yedisu ilçesinde meşe ağaçlarının dibinde bulunduğunu ancak aranmasının zor olduğunu ifade etti.

Çelik, “Trüf mantarı gerçekten maddi olarak değeri çok yüksek olan bir ürün. Bizim özellikle Yedisu ilçesinde meşe ağaçlarının dibinde bulunması zor olan bir ürün.” dedi.

Hedef kontrollü üretim ve ekonomiye kazandırmak

Proje kapsamında trüf mantarının yetiştirilmesine yönelik çalışmaların da gerçekleştirileceğini aktaran Vali Çelik, doğal ortamda tespit edilmesi planlanan mantarın ilerleyen süreçte kültür ortamında yetiştirilmesine yönelik çaba gösterileceğini söyledi.

Çelik, “İnşallah arkadaşlarımız bunu kültür mantarı çerçevesinde yetiştirme konusunda çabaları olacak. İnşallah bu sene de trüf mantarının ilimizde yetiştirilmesi, ekonomiye kazandırılması konusunda güzel bir çalışma olur.” ifadelerini kullandı.