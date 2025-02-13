Konya Şeker'den üreticilere müjde: Ödemeler başlıyor!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu kampanya dönemine ilişkin pancar bedelleri, 14 Şubat saat 17.00 itibarıyla üretici ortaklarının hesaplarına aktarılacak. Şirket, bu dönemde alımı gerçekleştirilen 3 milyon 775 bin 365 ton pancar karşılığı üreticiye yaklaşık 6 milyar 272 milyon 593 bin lira ödeme yapacak.

Bugüne kadar yapılan 3 milyar 223 milyon 178 bin lira nakdi ödeme ile birlikte toplamda 9 milyar 495 milyon 771 bin lira üreticilere ulaşmış olacak.

"Beklediğimiz verimi elde ettik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, 2024-2025 sezonunda pancardan bekledikleri verimi elde ettiklerini belirterek, iyi bir sezon geçirdiklerini aktardı.

Üreticinin refahını ön planda tutarak sürdürülebilir tarımsal üretimi desteklemeyi hedeflediklerini vurgulayan Erkoyuncu, şeker pancarı üretiminin ülke ekonomisi ve tarımsal istihdam açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Erkoyuncu, "Güçlü üretim altyapımız ve çiftçimizin oluşturduğu sağlam tarımsal üretim gücü sayesinde başarılı bir sezon geçirdik. Verdikleri emek ve gayretlerden dolayı tüm üretici ortaklarımıza teşekkür ediyor, pancar bedellerinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.