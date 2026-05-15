“Konya’da yüksek rekolte beklentisi fiyatlara yansımalı”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU

Türkiye’nin tahıl ambarı olarak gösterilen Konya Ovası, 2026 yılı nisan ayında etkili olan yağışlarla son yılların en bereketli dönemlerinden birini yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 2026 yılı nisan ayı ve 7 aylık “Su Yılı” raporuna göre Konya’da son 21 yılın en yüksek nisan yağışı kaydedildi. Son 7 aylık dönemde ise yağış miktarlarının son 66 yılın zirvesine ulaşması dikkat çekti.

Uzun süredir kuraklık tehdidi, obruk oluşumları ve yer altı sularındaki düşüşle gündeme gelen Konya Ovası’nda son aylarda etkili olan yağışların özellikle tarımsal üretim açısından önemli bir rahatlama sağladığı değerlendiriliyor. Uzmanlar ve sektör temsilcileri, nisan yağışlarının özellikle hububatın gelişim sürecinde “can suyu” etkisi oluşturduğunu ifade ederek de tarlalarda şu an için genel görünümün umut verici olduğunu söyledi.

“Sahada olumsuz bir durum yok”

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, bölgede alınan yağışların üretici açısından son derece olumlu bir tablo oluşturduğunu belirterek, özellikle hububat üretiminde şu aşamada sahada ciddi bir problem görünmediğini söyledi. Kış aylarının ılıman geçmesi nedeniyle ekilen tohumların büyük bölümünün çıkış yaptığını ifade eden Kavuneker, “Çok güzel yağışlar aldık. Bazı bölgelerde bir, bazı bölgelerde iki sulama yapıldı. Şu anda sahada ciddi bir problem görünmüyor ve her şey olumlu ilerliyor” dedi. Yağışların pancar ve yağlık ürün ekimlerinde kısmi gecikmelere yol açtığını da belirten Kavuneker, tarlalardaki çamur nedeniyle bazı bölgelerde ekimlerin planlanandan geç yapıldığını ancak bunun şu aşamada ciddi bir risk oluşturmadığını ifade etti.

Özellikle kıraç arazilerde yağışların verim artışına ciddi katkı sağlayabileceğini dile getiren Kavuneker, Konya’daki sulu tarım alanlarında ise mevcut üretim seviyelerinin korunmasının beklendiğini ifade etti. Kavuneker, “Bölgemizde arazilerin önemli bölümü sulu tarım alanı olduğu için genel rekoltede çok büyük bir değişiklik beklemiyoruz ancak kıraç alanlarda yağışların etkisiyle verim artışı olabilir. Elbette net tabloyu hasat döneminde göreceğiz. Hasada kadar hava şartları olumlu giderse güzel bir rekolte beklentimiz var” dedi.

“İyi bir fiyat verilirse üretici üretime devam eder”

Üreticinin gündemindeki en önemli konulardan birinin de maliyet ve alım fiyatları olduğunu vurgulayan Kavuneker, bazı birlikler tarafından yapılan fiyat açıklamalarının gerçeği tam olarak yansıtmadığını söyledi. Üretim maliyetlerinin bölgeden bölgeye hatta aynı şehir içerisinde bile ciddi farklılık gösterdiğini belirten Kavuneker, “Konya’nın içerisinde bile maliyet değişiyor. Kimi çiftçi suyu 50 metreden çekerken kimi 180 metreden çekiyor. Bu durum elektrik maliyetlerini artırıyor. Gübreyi peşin alan var, vadeli alan var. Biz resmi kurumlarla sürekli temas halindeyiz ve çiftçinin maliyetlerini kalem kalem çalışıyoruz. Şu anda belirlediğimiz maliyet yaklaşık 16 lira seviyesinde. Bunun üzerinde açıklanacak bir fiyat çiftçiye nefes aldıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Rehavete kapılmamamız lazım”

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da Konya Ovası’nda son dönemde etkili olan yağışların son derece değerli olduğunu belirterek, özellikle pancar, patates ve mısır gibi yeşil mahsul ekimlerinde yaşanan gecikmelerin olumsuz bir tablo oluşturmayacağını söyledi.

“Bu yıl yağmurlar çok iyiydi. Yağışlardan dolayı yaşanan gecikmenin olumsuz bir yansıması olmaz. Yağmurun her damlasına şükrediyoruz” diyen Erkoyuncu, Konya Ovası açısından asıl kritik konunun yer altı su kaynakları olduğunu vurguladı. Kar yağışının istenilen seviyede gerçekleşmemesi nedeniyle yer altı sularına yeterli katkının sağlanamadığını ifade eden Erkoyuncu, “Yeşil mahsullerde kullanılan suyun yüzde 90-95’i yer altı kaynaklarından karşılanıyor. Bu nedenle suyu çok daha tasarruflu kullanmamız gerekiyor. Rehavete kapılmamamız lazım. Dışarıdan Konya Ovası’na su transfer edilmediği sürece geleceğimiz açısından ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız” diye konuştu.

“Üretimdeki memnuniyeti satış fiyatlarında göremiyoruz”

Konya Ovası’nda modern tarım uygulamalarının verimlilik açısından önemli sonuçlar ortaya koyduğunu da ifade eden Erkoyuncu, bazı alanlarda Avrupa ülkelerinin de üzerinde verim seviyelerine ulaşıldığını söyledi. Şeker pancarının bölge için stratejik ürünlerden biri olduğuna dikkat çeken Erkoyuncu, üretimdeki başarıya rağmen şeker sektöründe ekonomik anlamda sıkıntıların sürdüğünü belirtti. 2025-2026 kampanya döneminde şeker üretiminden kâr elde edemediklerini ifade eden Erkoyuncu, “Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi şekerden para kazanılmadı, hatta zarar edildi. Üretimde memnuniyet var ancak aynı memnuniyeti satış fiyatlarında göremiyoruz. Tarladan nihai ürüne kadar sürdürülebilir bir kazanç sisteminin kurulması gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.