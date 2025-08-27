  1. Ekonomim
Şanlıurfa'da kuraklık ve aşırı sıcak domates üretimini düşürdü. Siverek ve Hilvan ilçelerinde geçen yıl yaklaşık 200 bin dönümlük alandaki domates ekiminden kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamayan üreticiler bu yıl 100 bin dönümde ürün yetiştirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kuraklık domates üretimini vurdu: Ekim alanları yarıya düştü
Şanlıurfa'da etkili olan aşırı sıcaklar ve kuraklık, domates üretiminde ciddi bir düşüşe neden oldu. Bölgenin önemli tarım merkezleri Siverek ve Hilvan ilçelerinde, taze ve kurutmalık domates üretimi kuraklıktan olumsuz etkilendi.

Üreticiler bu yıl ekim alanlarını yarıya indirdi

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada çarpıcı veriler paylaştı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 bin dönüm alana domates ekildiğini belirten Eyyüpoğlu, "Kuraklık nedeniyle beklediği verimi alamayan üreticiler, bu yıl ekim alanlarını yarıya indirerek 100 bin dönümde ürün yetiştirdi" ifadelerini kullandı.

Kuraklığın taze ve kurutulmuş domateste rekolteyi düşürdüğünü ifade eden Eyyüpoğlu, verimin dönümde geçmiş yıllara göre yaklaşık yüzde 20 azaldığını dile getirdi.

Lezzeti olumlu, verimi olumsuz

Bölgede yetişen domatesin kaliteli olduğunu anlatan Eyyüpoğlu, şunları kaydetti:

"Kurutmalık domatesler başta Avrupa olmak üzere dünyanın farklı mutfaklarına gönderiliyor. Sıcaklar, kurutmalık için lezzeti artırsa da verimi düşürüyor. Normalde dönümden 12-13 ton domates alınırken bu yıl 8-10 ton arasında kaldı."

