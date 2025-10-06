  1. Ekonomim
  3. Küresel hububat arzında tarihi zirve: 3 milyar tonluk rekor beklentisi
Uluslararası Hububat Konseyi (IGC), dünya hububat arzında tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılacağını ve ilk kez 3 milyar tonu geçeceğini öngördü.

IGC, son raporunda, Temmuz 2025 / Haziran 2026 dönemine ait dünya tahıl üretimi tahminlerini açıkladı. Rapora göre, dünya genelinde toplam hububat üretiminin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 2 milyar 412 milyon ton olacağı öngörülüyor.

Küresel arzda da rekor gelebilir

Küresel buğday üretiminin 19 milyon ton artışla 819 milyon tona, tüketiminin de 14 milyon ton yükselerek 819 milyon tona çıkması, üretim-tüketimin dengeli olması bekleniyor. Mısır üretiminin de 60 milyon tonluk artışla 1 milyar 297 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel ölçekte çavdar hariç tüm tahıl ürünlerindeki yükselişin etkisiyle dünya hububat üretimindeki artış ve geçen yıldan devreden 589 milyon tonluk stokla rekor bir arzın oluşması öngörülüyor.

Rekor mahsulün sayesinde dünya genelindeki toplam arzın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ve ilk kez 3 milyar tonun üzerine çıkarak 3 milyar 1 milyon ton olması bekleniyor. IGC, alışılmadık derecede düşük taşıma stoklarına rağmen, rekor üretimin toplam arzı bu seviyeye taşıyacağını belirtiyor.

