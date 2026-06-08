Küresel tahıl ekonomisinin oyuncuları İstanbul'da bir araya geliyor

Küresel tahıl, yem ve gıda işleme sektörünün liderleri İDMA İstanbul 2026’da bir araya geliyor.

Gıda güvenliğinden sürdürülebilirliğe, yapay zekâ destekli üretimden uluslararası ticarete kadar sektörün geleceğini şekillendiren başlıklar İstanbul’da masaya yatırılacak.

Türkiye’nin üretim gücünün global arenadaki etkisini gösterme fırsatı bulduğu fuarı düzenleyen HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, “Dünya nüfusunun artışıyla birlikte güvenli ve sürdürülebilir gıda üretimine yönelik ihtiyaç büyürken İDMA İstanbul 2026, sektör profesyonellerine yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları sunacak. Tahıl ve gıda işleme teknolojilerindeki son yeniliklerin sergileneceği organizasyon, küresel sektörün yol haritasının belirlenmesine öncülük yapacak” dedi.

HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan

25–27 Haziran 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek Uluslararası (Değirmen Makineleri ve Teknolojileri Fuarı) İDMA İstanbul 2026; un, yem, mısır, irmik, pirinç, bulgur, bakliyat, makarna ve bisküvi teknolojileri ekosisteminin önde gelen üretici ve profesyonellerini bir araya getirmeye hazırlanıyor.

11. kez gerçekleştirilecek fuar, yalnızca bir ticaret platformu değil; aynı zamanda küresel tahıl ve gıda işleme sektörünün dönüşümünü tartışan uluslararası bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.



100’den fazla ülkeden 10 binin üzerinde profesyonel buluşuyor

İDMA İstanbul 2026’da 100’den fazla ülkeden 10 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ve 300’ün üzerinde katılımcı firmanın ağırlanması hedefleniyor.

Ayrıca organizasyon kapsamında 60’tan fazla ülkeden delegasyon ve binlerce B2B görüşmeyle İDMA İstanbul 2026’nın; yeni ihracat bağlantıları geliştirmek, uluslararası iş ağlarını büyütmek ve yeni pazarlara erişim açısından önemli fırsatlar sunması planlanıyor.

İDMA kapsamında eş zamanlı düzenlenecek IDMA Global Grain & Milling Forum’da; gıda güvenliği, küresel tahıl ticareti, yeni nesil değirmencilik teknolojileri, yapay zekâ ve otomasyon, sürdürülebilir üretim, yem teknolojileri ve tedarik zinciri dayanıklılığı gibi kritik başlıklar ele alınacak. Otomasyon ve sürdürülebilirlikten dijitalleşme ve izlenebilirliğe kadar tahıl ve yem endüstrisini şekillendiren tüm teknoloji ve aktörler 2026 yılında yeniden İstanbul’da buluşacak.

"Gıda güvenliğinin en kritik halkasıyız"

Un, tahıl, yem, bakliyat üretim ekipmanları ve değirmen makineleri üreticileri sektöründe düzenlediği başarılı uluslararası fuarlarla sektörün dünyadaki en büyük buluşmalarına imza atan İDMA fuarlarının organizatörü HAGE Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Ali Kalkan, fuarla ilgili olarak “Dünya genelinde gıda güvenliği, sürdürülebilir üretim ve tedarik zinciri dayanıklılığı her zamankinden daha kritik bir öneme sahip. Temsilciliğini ve öncülüğünü yaptığımız sektörümüz ise dünya gıda güvenliğinin en kritik halkasını oluşturuyor. O nedenle İDMA İstanbul 2026'yı yalnızca teknolojilerin sergilendiği bir fuar olarak değil, sektörün geleceğine yön veren fikirlerin, yatırımların ve uluslararası iş birliklerinin şekillendiği stratejik bir platform olarak konumlandırıyoruz. İstanbul'un kıtaları buluşturan konumu sayesinde, dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerini aynı çatı altında bir araya getirerek küresel tahıl ve gıda işleme ekosistemine değer katmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



"Türkiye’nin stratejik rolü var"

Kalkan, ayrıca “Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya arasındaki stratejik konumuyla Türkiye, pek çok alanda olduğu gibi bu sektörde de son derece stratejik bir rol üstleniyor. Değirmencilik ve tahıl işleme teknolojilerindeki güçlü konumumuzla küresel sektörün merkez ülkelerinden biri olarak öne çıkıyoruz. 2024 yılında yaklaşık 3 milyon ton un ihracatı gerçekleştiren Türkiye, dünya un ihracatındaki liderliğini sürdürürken; Türk değirmen makineleri sektörü de ihracatını artırmaya devam ediyor. Gelişmiş üretim altyapımız ve lojistik avantajlarımızla İstanbul, sektör açısından kritik bir küresel buluşma merkezine dönüştürüyor. İDMA İstanbul’da gerçekleşecek yeni iş birlikleriyle sektörün ticaret hacmine 1 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz.” dedi.



Dünya un ticaretinin yeniden büyümesi bekleniyor

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC) verilerine göre dünya un ticaretinde yeniden büyüme beklentisi dikkat çekerken; özellikle Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya gibi yükselen pazarlarda gıda güvenliği yatırımları hız kazanıyor. Değişen tüketim alışkanlıkları, kentleşme ve stratejik gıda yatırımları; ileri işleme teknolojilerine yönelik talebi artırıyor.

Tüm dünyada 12 binden fazla endüstriyel un değirmeni

Dünya genelinde 12 binden fazla endüstriyel un değirmeni faaliyet gösterirken, yıllık 570 milyon tonun üzerinde buğday işleniyor. Sektörde artık yalnızca üretim kapasitesi değil; enerji verimliliği, sürdürülebilirlik, dijital proses yönetimi, izlenebilirlik ve tedarik zinciri dayanıklılığı da rekabetin temel belirleyicileri arasında yer alıyor.

İDMA İstanbul 2026 kapsamında ayrıca IDMA Global Grain & Milling Forum, Uluslararası sektör oturumları, teknoloji lansmanları, networking etkinlikleri, BBM Kitchen deneyim alanı, uluslararası iş görüşmeleri ve satın alma heyeti organizasyonları gerçekleştirilecek. Küresel gıda arzı, tahıl ticareti ve işleme teknolojilerinin geleceğine odaklanan İDMA İstanbul 2026; ekonomi, tarım, teknoloji, sürdürülebilirlik, dış ticaret ve gıda güvenliği alanlarında çalışan medya kuruluşları için de güçlü bir haber gündemi sunuyor. 2024 organizasyonunda 94 ülkeden ziyaretçi ağırlayan İDMA, 60 farklı uluslararası alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. Bir önceki fuarda toplam 7.556 ziyaretçi ve 170 katılımcı firma yer aldı.

İDMA hakkında

21 yıldır İDMA, küresel tahıl ve bakliyat işleme endüstrisini aynı çatı altında buluşturuyor.

İDMA International Trade Fairs tarafından düzenlenen İDMA; un, yem, mısır, irmik, pirinç, bulgur ve bakliyat işleme teknolojilerinin yanı sıra makarna ve bisküvi üretim teknolojilerine odaklanan en kapsamlı uluslararası fuarlardan biri olarak öne çıkmaktadır.

Sektörünün İlk ve Tek Uluslararası Teknoloji Fuarı olan İDMA; lider markaları, ileri teknolojileri, küresel alıcıları ve tahıl ile gıda işleme ekosisteminin profesyonellerini tek çatı altında bir araya getirmektedir.

Dünya genelinde güçlü bir bilinirliğe sahip olan İDMA, İstanbul’daki amiral fuarına ek olarak Rusya ve Endonezya’daki organizasyonlarıyla stratejik tahıl ve gıda işleme pazarlarındaki uluslararası etkisini ve küresel varlığını güçlendirmeye devam etmektedir.