KUZKA'dan 5 milyon liralık yeni destek programı

KUZKA'dan yapılan açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi'nde tarımsal amaçlı kurum ve kuruluşlara yönelik toplam 5 milyon lira bütçeli teknik destek programı sağlanacağı belirtildi.

Programla tarım sektöründe yenilikçi, sürdürülebilir ve rekabetçi yapının güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, "Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yoluyla uygulanacak destekler tarımsal kurum ve kooperatiflerin kurumsal altyapısının geliştirilmesi, tarım işletmelerinde hizmet kalitesinin artırılması, tarımsal ürünlerin belgelendirilmesi, sertifikasyonu ve coğrafi işaret süreçlerinin desteklenmesi ile pazarlamada teknolojik yetkinliğin artırılmasını kapsıyor. Ayrıca yerel ürünlerin kalite ve üretim miktarının yükseltilmesine yönelik kapasite geliştirici çalışmalar da program kapsamında desteklenecek." ifadelerine yer verildi.

Teknik destek programına TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren tarımsal üretim yapan işletmeler, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, belediyeler, meslek odaları ve üst birlikleri ile kooperatifler ve üretici birliklerinin başvuru yapabileceği bildirilen açıklamada, "Kurumsal nitelikli ve kapasite artırıcı eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini kapsayacak başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden alınacak. İlk dönem için son başvuru tarihi 28 Şubat olarak belirlendi. Program bütçesinin belirlenen tarihten önce tükenmesi halinde başvuru süreci sona erecek." bilgisi paylaşıldı.