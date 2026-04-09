Lumandıra Süt, DOSAB’da 90 milyon liralık yatırım planlıyor

EKONOMİ (BURSA) - Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden Lumandıra Süt ve Süt Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Bursa’nın Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) sınırları içinde yeni üretim tesisi kurmak için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini başlattı. Lumandıra Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Yedikardeş, Karacabey’de faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en büyük Jersey çiftliği unvanına sahip Lumandıra Hayvancılık Tesisleri ile elde ettikleri tecrübeyi, yeni yatırımda da teknoloji odaklı üretim anlayışıyla hayata geçireceklerini belirtti. Demirtaş OSB’de kurulacak tesis, 3 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak ve günlük 77 bin 590 litre süt işleme kapasitesi ile çalışacak. Yedikardeş, mevcut küçük tesislerinin yetersiz kaldığını aktararak, “Demirtaş OSB’de küçük bir süt işleme tesisi kurmuştuk. Günlük 10 ton süt işliyorduk, kısa süre içinde 15 tona çıktı. Yerimiz yetmedi. Şimdi günlük 70 tonun üzerinde süt işleyebilecek bir tesisi hayata geçiriyoruz. Kefir, yoğurt, tereyağı, peynir ve süt ürünlerimizi burada üreteceğiz” dedi.

80 kişiye istihdam

Toplam 90 milyon liralık yatırım bedeliyle kurulacak tesiste, yılda 300 gün ve 2 vardiya sistemiyle yaklaşık 80 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Fabrikanın işletmeye alınması, ÇED sürecinin olumlu sonuçlanmasına bağlı olarak gerçekleşecek. ÇED sürecinin titizlikle yürütüleceği ve yetkili kurumların değerlendirmesi sonucunda tesisin çevreye uyumlu bulunması halinde, yatırımın hızla hayata geçirileceği belirtildi. Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Bursa’nın gıda sanayindeki üretim kapasitesinin güçlenmesi ve bölgenin süt ürünleri alanındaki rekabetçi konumunun pekişmesi hedefleniyor.