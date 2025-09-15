Marmarabirlik ile Vakıfbank, ürün bedeli ödeme protokolü imzaladı

EKONOMİ (BURSA) - Marmarabirlik, yeni dönem stratejileri kapsamında gerçekleştirdiği, 2025/2026 ürün alım döneminden itibaren geçerli olacak ve beş iş yılı sürecek bu protokol ile Marmarabirlik’e ait 28 bin aktif ortağın Vakıfbank güvencesindeki yeni hesapları da açılmış oldu. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız protokolle ilgili şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz ilk günden beri Marmarabirlik’in öncelikle finansal refahı için açılım süreçleri üretmek üzerine bir politika geliştirdik. Bu protokol de bu adımlardan biridir. Vakıfbank ile önümüzdeki süreçte başarılı iş birliklerine imza atacağımıza inancımız tamdır.”

Başkan Yıldız, hesap ve kartlara ilişkin aidat, hesap işletim ücreti gibi herhangi bir masraf uygulanmayacağını söyledi. Marmarabirlik Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Vakıfbank’tan Ticari Bankacılık Pazarlama Başkanı Ahmet Yılmaz, Kobi ve Tarım Bankacılığı Pazarlama Başkanı Tevfik Erpek ile ilgili müdürler katıldı.