Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyeliği’ne yeni isim

EKONOMİ (BURSA) – Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram yeni görevlendirmeyle Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız’ın ekibine katıldı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nda Mayıs ayından bu yana yaşanan yenilenme süreci, Orhangazi Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Remzi Bayram’ın da Yönetim Kurulu’na dahil olması ile tamamlandı. Başkan Ali Yıldız yaptığı açıklamada, “Remzi Bayram’ın da aramıza katılmasıyla daha da güçlü bir temsil yapımız olacaktır. Marmarabirlik’te artık daha vizyoner ve daha şeffaf bir yönetim anlayışı hakim. Her kooperatifimiz ve her ortağımız bizim için eşittir. Hiçbir şey Marmarabirlik’ten öncelikli değildir. Bizler Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak eşitlik ve adalet ilkeleri ışığında tüm dikkatimizi yaklaşan kampanya dönemine ve ürün alımlarına yönlendirdik. Üretici ortaklarımız için tüm ekibimizle birlikte var gücümüzle çalıştığımızı vurgulamak isterim” dedi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nun yeni listesinde Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız’ın yanı sıra Mustafa İlgen, Kemal Dinç, Osman Bostancı, Enis Edin ile Remzi Bayram yer alıyor.