Marmarabirlik zeytin alım fiyatlarında ‘gerçekçi’ politika uygulayacak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmarabirlik’te 2023-2024 ürün alım kampanyası öncesi rekolte beyan alımları başladı. Rekolte beyan alımları 13 Ekim 2023 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Ana sözleşme gereği rekolte beyanı vermeyen ortaklardan ürün alınmayacak. İklim değişikliğinin belirli bölgelerde oluşturduğu sıkıntıya rağmen, rekoltede çok büyük bir kayıp beklemediklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Faaliyet alanımız olan kooperatif bölgelerimizden gelen bilgiler, mahsulün her geçen gün kendini gösterdiği ve istenilen düzeyde olduğu yönünde. Hasat dönemine artık çok az bir süre kaldı. Yağışların olması ile birlikte rekoltede artış bekliyoruz. Ortaklarımızdan gelecek rekolte beyanından sonra 2023/24 iş yılı ürün alım miktarımız ve fiyatlarımız belirlenecek” dedi.

Üreticinin emeğinin korunacağına vurgu yapan Asa, “Bundan önceki yıllarda olduğu gibi son ürün alım kampanyasında zeytin fiyatları üreticinin yüzünü güldürmüştür. Bu kampanya döneminde de gerçekçi bir fiyat politikamız olacak. Çünkü Marmarabirlik’i de korumak zorundayız. Bir yıllık kazanç fayda sağlamaz, biz üreticimize her yıl kazandırmak istiyoruz. Marmarabirlik’in ekonomik şartlarına göz önünde bulundurularak, üreticilerimizin hakkı ve emeği korunacak” diye konuştu.