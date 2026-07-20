Marmarabirlik'ten üreticiye akaryakıt desteği

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, gübre ve zirai ilaç desteğinin ardından bu kez akaryakıt desteğini yeni bir sistemle yeniden hayata geçirerek üreticilere piyasa fiyatlarının altında yakıt ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Akaryakıtı uygun şartlarda üreticimize ulaştıracağız"

Üretimde en büyük gider kalemlerinden biri olan akaryakıt konusunda önemli bir hazırlık yaptıklarını ifade eden Başkan Ali Yıldız, "Uzun yıllardan sonra üreticimize uygun fiyatlı gübre desteğini yeniden başlattık. Son dönemde yaklaşık 11 bin ton zirai gübreyi piyasa fiyatlarının altında üreticimizle buluşturduk. Zirai ilaç desteğimiz devam ediyor. Şimdi de ortaklarımızın ihtiyaç duyduğu akaryakıtı uygun şartlarda temin edeceğiz. Benzin istasyonundan çıkacak Marmarabirlik akaryakıt tankerleriyle yakıtı ortaklarımızın ayağına kadar götüreceğiz. Marmarabirlik Kart sistemiyle bu projeyi daha da güçlendirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kartlı sistem ve mobil tanker

Daha önce de uygulanan akaryakıt desteği, sürdürülebilir olmazken, Ali Yıldız yönetiminin açıkladığı yeni model ise önceki uygulamalardan farklı olarak sadece belirli litrelerde mazot tahsis edilmesini değil, Marmarabirlik'in kendi organizasyonu ve kart altyapısıyla üreticinin bulunduğu bölgeye kadar akaryakıt ulaştırılmasını öngörüyor. Böylece hem lojistik kolaylığı sağlanması hem de üreticinin piyasa fiyatlarının altında akaryakıta erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Marmarabirlik'in yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı akaryakıt sistemiyle, zeytin üreticisinin artan girdi maliyetlerinin azaltılması ve üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor. Üreticilerin kullanacağı Marmarabirlik Kart sistemi ve mobil akaryakıt tankerlerinin uygulama detaylarının ise önümüzdeki süreçte açıklanması bekleniyor.