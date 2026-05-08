Mersin’de kar yağışı, koruma tesislerini yerle bir etti

GÜRAY GÜRDAL

Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, beraberindeki heyet ile birlikte zarar gören bahçelerde inceleme gerçekleştirdi.

Burada çiftçilerle ve muhtarla fikir alışverişi yapan Yılmaz, söz konusu zararların karşılanması için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Tarım teşkilatlarının hasar tespit çalışmalarına başladığını hatırlatan Yılmaz, söz konusu bahçeleri dondan korumak için kurulan tesis maliyetlerinin oldukça yüksek olduğunu belirterek, “Zaten yüklü bir maliyetle kurulan tesisler şimdi yerle bir olmuş durumda. Devletimizin ve Tarım Bakanlığımızın yetkilileri söylediklerimize kulak vermeli ve buraya bir bütçe ayırmalı” dedi.

Kapalı file sistemli bahçelerinde büyük sorun yaşadıklarını belirten Çiftçi Zekeriya Doğan ise “50 dönüme yakın bahçemiz var. Ağaçlarımızda kırılmalar oldu ancak esas problemimiz tesis. Bu tesisleri dönümü 100 bin liraya kurduk ve Ziraat Bankası kredileriyle finanse ettik. Çiftçinin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Değnek Mahalle Muhtarı Mehmet Kaya da, “4-5 Mayıs tarihlerinde bir doğal afet yaşadık. Dolu örtüsüne kar karıştı ve bütün filelere zarar verdi. Bu filelerin tekrar sökülüp dikilmesi gerekiyor” dedi.