Milli ekonomiye katkımız artacak

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesinde domates ve fide başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirileceğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner,” Sevincimiz çok büyük. İlçemiz çok önemli bir yatırım kazandı. Bize bu yatırımı sağlayan devletimize ve tüm büyüklerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesinin üç bin dolayında yöre insanı için iş ve aş kapısı olacağını anlatan Ziraat Odası Başkanı Tosuner, OTB’de çalışanların önemli kısmını kadın çalışanların oluşturacağını belirtti. Bölgede yer alan firmaların yatırımları için yakın takipte olduklarını söyleyen Tosuner, “ Bölgemizin en geç önümüzdeki yılsonunda tam kapasite üretime geçmesini hedefliyoruz. Burada yer alan firmalar için çok seçici olduk. Talepte bulunan tüm kuruluşları tek tek araştırıp inceledik. Sonuçta bugün burada Türkiye’ye örnek olacak tesisler kuruluyor. Bafra’mız da yetiştirilen ürünler iç ve dış piyasada pazara sunulacak. Hedef üretimin yüzde 80’ini yurt dışına ihraç etmek “dedi.

Bafra Sera Organize Tarım Bölgesinin hayata geçmesi için Vali, Kaymakam, Ziraat ve Ticaret Sanayi Odaları başta olmak üzere ilçede herkesin kenetlendiğini ve sonuçta önemli bir yatırıma ulaştıklarını anlatan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner,” Bizler haftanın her günü sürekli sahada çiftçimizin yanındayız. Tüm amacımız ilçemizde tarımın çıtasını daha yukarılara çekmek. Bundan böyle yılın her ayı modern üretim teknikleri ile yapacağımız üretimle Bafra’yı lider konuma getireceğiz. Ve artık Antalya buraya değil, Bafra, Antalya’ya tarım ürünü gönderecek. Bafra Sera Organize Tarım Bölgemizin ülkemize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Devletimizden de artan girdiler karşısında çiftçimizin daha güçlü olması için biraz daha destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.