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Mudanya Belediyesi, tarıma yatırım yapacak

İlçedeki tarım ürünlerinin değerini korumak ve çiftçinin gelirlerini artırmak için harekete geçen Mudanya Belediyesi yeni yatırımlarını tarımsal alanda yapacağını duyururken Belediye Başkanı Deniz Dalgıç “ilçemize çiftçimizin gücünü artıracak bir soğuk hava deposu ve yanına da dondurarak kurutma tesisi kuracağız” dedi.

Ali Şahin
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Mudanya Belediyesi, tarıma yatırım yapacak
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ALİ ŞAHİN/BURSA
İlçedeki tarımsal üretimi desteklemek adına harekete geçen Mudanya Belediyesi, çiftçinin ihtiyacı olan soğuk hava deposu ve dondurarak kurutma tesisi yatırımlarına başlayacağını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi veren Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Bursa'nın kara inciri, Avrupa Birliği coğrafi işaret belgesini aldı. Dünyanın en iyi kara inciri olmakla birlikte çiftçimiz bundan yeterince faydalanamıyor. Bunun daha faydalı olabilmesi için ben bir müjde vereyim. Mudanyamızda çiftçimizin tüccar karşısındaki gücünü arttırabilmek için bir soğuk hava deposu yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı başlattık ve başvurularımızı yaptık. Ayrıca da bu soğuk hava deposunun hemen yanına bir de dondurarak kurutma tesisi kuracağız. Bu da bizim ürünümüzün farklı şekilde tüketilebilmesini sağlayacak” dedi. Dondurarak kurutma tesisinin ilçedeki tarım ürünlerinin katma değerini de yükselteceğini belirten Dalgıç, “Bu tesisler ile çiftçimize geliri de daha yüksek olacak” diye konuştu.

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