Namı büyük misket elması bu yıl bol ve uygun fiyatla geliyor

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Kent genelinde 2 bin 220 dekar alanda yetiştirilen misket elmasında bu yıl yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

Kendine özgü lezzetiyle aranan bir değer

Kendine has aroması, kokusu ve lezzetiyle diğer elma çeşitlerinden ayrılan Amasya misket elması, özel ve aranan değerli bir meyve olarak üreticilerin emeğiyle toprakta yetiştiriliyor.

Amasya'nın coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan misket elmasının bu yıl kent genelinde yaklaşık 2 bin 220 dekar alanda üretimi gerçekleştiriliyor.

Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, bu yıl misket elmasından yaklaşık 6 bin 500 ton rekolte beklediklerini söyledi.

Cebeci, son yıllarda yeterli üretim alınamayan misket elmasında bu sezon ürünün oldukça iyi durumda olduğunu belirterek, "2-3 yıldır misket elmamız yoktu. Bu sene çok şükür, güzel elmamız var. Bereketli bir sezon olur inşallah." dedi.

Üreticiler büyük emek ve sabır gösteriyor

Suluova ilçesinde 5 dönüm arazide misket elması yetiştiren Adnan Uygun da bu özel ürünün Amasya açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Misket elmasının kendine özgü aroması, kokusu ve lezzetiyle kentin simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Uygun, ürünün önemli özelliklerinden birinin iki yılda bir meyve vermesi olduğunu söyledi.

Uygun, üreticilerin misket elması yetiştiriciliğinde büyük emek ve sabır gösterdiğini belirterek, "Üreticilerimiz büyük emek ve sabır gösteriyor. Doğal ve ilaçsız olarak yetiştirilen Amasya misket elması kendine özgü lezzetiyle çok değerli bir üründür." diye konuştu.

Bu yıl ürün bol, fiyat beklentisi değişti

Üretici Ömer Balkar ise bu yıl misket elmasının oldukça bol olduğunu ifade etti.

Üretimdeki artışın fiyatlara da yansıyabileceğini belirten Balkar, "Tahmin ediyorum geçen yıllara göre fiyat da düşecektir." dedi.

Amasya elmasının diğer elma çeşitlerinden ayrılan en önemli özelliklerinden birinin suyunun bol olması olduğunu belirten Balkar, ürünün sanayi alanında da yoğun şekilde kullanıldığını söyledi.

Balkar, Amasya elmasından sirke ve meyve suyu da üretildiğini ifade etti.