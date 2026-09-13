Pamuk üreticisi kilogramına 50 TL bekliyor: Söke'de hasat başladı

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Söke Ovası'nda sezonun ilk pamuk hasadı yapıldı. Güllübahçe Ovası'nda üretici Mehmet Yıldırım'ın 18 dekarlık arazisinden toplanan sezonun ilk ürünü, bölgede faaliyet gösteren Akgünler Çırçır Fabrikası tarafından sembolik fiyatla satın alındı.

Tarladaki ilk hasatta dekardan yaklaşık 300 kilogram kütlü pamuk elde edildi.

Sezonun ilk ürününü kilogramı 100 liradan satın alan fabrika işletmecisi Cengiz Akgün, ilk mahsulün sembolik bir fiyatla değerlendirildiğini belirtti.

Akgün, "Biz çiftçimizin ilk gelen mahsulünü, kütlü pamuğu 100 lira olarak, yani mahlıç pamuk fiyatından kütlü olarak değerlendirdik. Kendisine hayırlı olsun, bol ve bereketli günlerde kullanmasını diliyoruz." dedi.

İlk hasadın mutluluğunu yaşadı

Üretici Mehmet Yıldırım, sezonun ilk pamuğunu hasat etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Yıldırım, sezonun ilk ürününü satın alan Cengiz Akgün'e teşekkür ederek yeni sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Söke Ovası'nda pamuk hasadının önümüzdeki dönemde hız kazanması bekleniyor.

Üreticinin fiyat beklentisi kilogram başına 50 lira

Yaklaşık 120 bin dekar alanda pamuk üretiminin gerçekleştirildiği Söke Ovası'nda hasadın ekim ayının başında yoğunlaşması öngörülüyor.

Yöredeki üreticiler, son dönemde artan girdi maliyetlerine dikkat çekerek pamuk için kilogram başına en az 50 lira fiyat beklediklerini belirtiyor.

Üreticilerin fiyat beklentisinin, yeni sezonun en önemli gündemlerinden biri olması bekleniyor.