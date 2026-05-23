Pazvant Tarım’dan Akçakoca’ya entegre tarım yatırımı

Pazvant Tarım Ürünleri AŞ satış mağazasının açılışı, siyaset ve iş dünyasından birçok ismin katılımıyla yoğun ilgi gördü. Törene Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile çok sayıda davetli katıldı.

Pazvant Tarım Ürünleri’nin sahibi ve kurucusu Mehmet Pazvant, aile olarak uzun yıllardır bölgede geniş çaplı tarım faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, bu yatırımın çiftçilerin ihtiyaçlarından doğduğunu ifade etti. Pazvant, “Çiftçimizin sorunlarını yakından biliyoruz. Tarımın gelişmesi ve üreticimizin daha fazla kazanması amacıyla böyle bir yatırımı hayata geçirdik” dedi.

Tesis hakkında bilgi veren Pazvant, mağazanın 350 metrekare kapalı alana sahip olduğunu, ayrıca bin metrekare servis, yedek parça ve depolama alanı ile 500 metrekarelik sergileme alanının bulunduğunu belirtti. Toplamda yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana kurulan tesisin, Sakarya ve Bolu dahil olmak üzere bölgede benzerinin bulunmadığını vurguladı.

Açık ve kapalı alanlarıyla bölgenin en büyük tarım marketlerinden birini hizmete sunduklarını ifade eden Pazvant, “Amacımız çiftçimizin tüm ihtiyaçlarını tek noktadan karşılamak. Gübre, tohum, traktör ve ekipman dahil olmak üzere tarımda ihtiyaç duyulan her ürünü en hızlı ve ekonomik şekilde sunmayı hedefliyoruz. Şu an sistemimizde 3 bin kalem ürün bulunuyor, ancak ürün çeşitliliğimizi daha da artıracağız” diye konuştu.

Nihai hedef Pazvant entegre tarım ürünleri tesisleri

Önümüzdeki süreçte daha kapsamlı bir yapıya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Pazvant, “5 yıl içinde çiftçinin tohumdan traktöre, servisinden bakımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği çok daha büyük bir tarım market haline gelmek istiyoruz. Nihai hedefimiz Pazvant Entegre Tarım Tesisleri’ni hayata geçirmek” ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ise tarımın Türkiye için stratejik bir sektör olduğuna dikkat çekerek, “Geleneksel yöntemlerle istenilen verimlilik artık sağlanamıyor. Tarımda teknolojiyi daha etkin kullanmak zorundayız. Bu tür yatırımlar bu açıdan büyük önem taşıyor” dedi.

Düzce TSO Başkanı Erdoğan Bıyık da açılışı yapılan tesisin bölge tarımına önemli katkılar sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ile Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da yaptıkları konuşmalarda, tesisin bölgede tarımın gelişmesine katkı sunacağını ifade ederek yatırımın hayırlı olmasını diledi.