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PepsiCo, patates üretiminin %89’unu yenileyici tarım uygulamalarıyla gerçekleştirmeyi başardı

PepsiCo Türkiye, 2023 yıl sonu itibarıyla, cipslik patates üretiminin %89’unu yenileyici tarım uygulamalarıyla gerçekleştirerek, sürdürülebilir tarım uygulamaları konusundaki taahhütleri doğrultusunda önemli bir başarıya imza attı.

Haber Merkezi
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PepsiCo, patates üretiminin %89’unu yenileyici tarım uygulamalarıyla gerçekleştirmeyi başardı
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Dünyanın en büyük yiyecek ve içecek şirketlerinden olmasının yanı sıra aynı zamanda dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olan PepsiCo, PepsiCo Pozitif (Pep+) stratejisi doğrultusunda tarladan son tüketiciye kadar uzanan değer zincirinin her noktasında sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşumuna katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda PepsiCo, Pep+ stratejisinin, Pozitif Değer Zinciri, Pozitif Seçenekler ile birlikte üç temel başlığından biri olan Pozitif Tarım başlığı altında Türkiye’de hayata geçirdiği yenileyici tarım uygulamalarıyla öncü işlere imza atıyor.

PepsiCo, 3 milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor

Pozitif Tarım stratejisi kapsamında PepsiCo, 2030 yılına kadar yenileyici tarım uygulamalarını, global olarak şirketin tüm tarımsal ayak izine eşit olacak şekilde 28,3 milyon dönüm alana yaymayı, bu sayede 3 milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltmayı hedefliyor.

20 şehirde, toplam 50 bin dekar alanda 200’ün üstünde çiftçiyle sözleşmeli tarım yapan PepsiCo Türkiye, yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde şirketin global hedefine katkı sağlıyor.

Cipslik patates üretiminin %89’unu yenileyici tarım yöntemleriyle gerçekleştirmeyi başardı

PepsiCo Türkiye, 2023 yılı için yenileyici tarımda koyduğu hedefi aşarak bu konudaki kararlığını bir kez daha ortaya koydu. Şirketin 2023 yılı için belirlediği hedef, patates üretim alanlarının %50’sinde, yani yaklaşık 25.000 dekar alanda yenileyici tarım uygulamaları yapmaktı. Ancak, yoğun çabaları sayesinde bu hedefi aşarak, cipslik patates üretiminin %89’unu yenileyici tarım yöntemleriyle gerçekleştirmeyi başardı. PepsiCo Türkiye’nin elde ettiği bu başarı, sürdürülebilir tarım konusundaki kararlılığının ve başarılı uygulamalarının bir göstergesi olup; hem çevresel sürdürülebilirliği sağlama konusundaki taahhütlerine uygun hareket ettiğini hem de sektörde lider bir konumda olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Kıdemli Direktörü Esra İren: “Sürdürülebilir bir yaşam için sürdürülebilir bir gıda sistemi çok önemli. PepsiCo olarak dayanıklı ve sürdürülebilir bir gıda sisteminin oluşturulmasına katkıda bulunmayı her zaman önceliğimiz olarak görüyoruz. 200’den fazla kişiden oluşan AGRO ekibimizin sözleşmeli olarak çalıştığımız çiftçilerimizle gerçekleştirdiği yoğun çalışmaları sayesinde hedeflerimizi aşarak, Türkiye’de Pozitif Tarım uygulamalarına geçişi hızlandırıyoruz. Lay’s ve Ruffles markalı ürünlerimizin ana hammadesi olan cipslik patatsin üetiminin %89’unu yenileyici tarım uygulamalarıyla yapmaktan gurur duyuyoruz.Ülkemizin geleceğine, yaptığımız çalışmalarla katkıda bulunmaktan çok mutluyuz.” dedi.

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