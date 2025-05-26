  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Rusya'nın yeni mahsul buğday ihracat fiyatı düştü
Takip Et

Rusya'nın yeni mahsul buğday ihracat fiyatı düştü

Yeni sezonun yaklaşması ve eski mahsul buğday ticaretinin çok hareketsiz olması nedeniyle Rus buğdayı ihracat fiyatları geçen hafta düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın yeni mahsul buğday ihracat fiyatı düştü
Takip Et

IKAR danışmanlık şirketinin başkanı Dmitry Rylko, yüzde 12,5 protein içeriğine sahip yeni mahsul Rus buğdayının temmuz ayının ikinci yarısı için FOB fiyatının bir hafta öncesine göre 2 dolar düşüşle ton başına 225 dolar olduğunu söyledi.

IKAR, mayıs ayı buğday ihracatı tahminini bir hafta önceki 1,8-2,0 milyon ton seviyesinden 1,7-1,9 milyon tona düşürdü.

Sovecon danışmanlık şirketi, yüzde 12,5 protein içeriğine sahip Rus eski mahsul buğday fiyatlarını bir hafta önceki ton FOB 247-249 dolara kıyasla ton FOB 248-250 dolar olarak tahmin etti.

Rusagrotrans'a göre, son hasat için buğday fiyatları düşük ticari faaliyetle 240 doların altına düştü.

Sovecon, mayıs ayı buğday ihracatı tahminini 1,8 milyon tonda tuttu.

Tarım
İklim vurdu, tarımsal üretimde sert düşüş var
İklim vurdu, tarımsal üretimde sert düşüş var
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: “Tarımsal üretimi desteklemek bir vatan borcudur”
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: “Tarımsal üretimi desteklemek bir vatan borcudur"
Tarım Zirvesi’nde ortak vizyon çağrısı: “Topraktan koparsak geleceği kaybederiz”
Tarım Zirvesi’nde ortak vizyon çağrısı: “Topraktan koparsak geleceği kaybederiz”
“Bir karış toprak için ölmek” her karış toprağı değerlendirmek
“Bir karış toprak için ölmek” her karış toprağı değerlendirmek
Hal Yasası değişince sebze, meyve ucuzlar mı?
Hal Yasası değişince sebze, meyve ucuzlar mı?
Selçuklu Belediyesi’nden üreticiye arılı kovan desteği
Selçuklu Belediyesi’nden üreticiye arılı kovan desteği