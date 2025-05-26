Rusya'nın yeni mahsul buğday ihracat fiyatı düştü
Yeni sezonun yaklaşması ve eski mahsul buğday ticaretinin çok hareketsiz olması nedeniyle Rus buğdayı ihracat fiyatları geçen hafta düştü.
IKAR danışmanlık şirketinin başkanı Dmitry Rylko, yüzde 12,5 protein içeriğine sahip yeni mahsul Rus buğdayının temmuz ayının ikinci yarısı için FOB fiyatının bir hafta öncesine göre 2 dolar düşüşle ton başına 225 dolar olduğunu söyledi.
IKAR, mayıs ayı buğday ihracatı tahminini bir hafta önceki 1,8-2,0 milyon ton seviyesinden 1,7-1,9 milyon tona düşürdü.
Sovecon danışmanlık şirketi, yüzde 12,5 protein içeriğine sahip Rus eski mahsul buğday fiyatlarını bir hafta önceki ton FOB 247-249 dolara kıyasla ton FOB 248-250 dolar olarak tahmin etti.
Rusagrotrans'a göre, son hasat için buğday fiyatları düşük ticari faaliyetle 240 doların altına düştü.
Sovecon, mayıs ayı buğday ihracatı tahminini 1,8 milyon tonda tuttu.